Песков: Кремль высоко ценит опыт конструктивного взаимодействия с МАГАТЭ

Кремль высоко ценит опыт конструктивного взаимодействия с МАГАТЭ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T11:33:00+03:00
россия
дмитрий песков
магатэ
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Кремль высоко ценит опыт конструктивного взаимодействия с МАГАТЭ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы очень высоко стремим взаимодействие с МАГАТЭ, это конструктивный опыт, опыт сотрудничества в очень непростых условиях, в контексте Украины", - сказал он журналистам.
Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что МАГАТЭ под руководством Рафаэля Гросси осталась единственной неполитизированной международной структурой.