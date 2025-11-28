Рейтинг@Mail.ru
Песков: Кремль высоко ценит опыт конструктивного взаимодействия с МАГАТЭ
11:33 28.11.2025 (обновлено: 11:43 28.11.2025)
Песков: Кремль высоко ценит опыт конструктивного взаимодействия с МАГАТЭ
Песков: Кремль высоко ценит опыт конструктивного взаимодействия с МАГАТЭ - РИА Новости, 28.11.2025
Песков: Кремль высоко ценит опыт конструктивного взаимодействия с МАГАТЭ
Кремль высоко ценит опыт конструктивного взаимодействия с МАГАТЭ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.11.2025
Песков: Кремль высоко ценит опыт конструктивного взаимодействия с МАГАТЭ

Песков: Россия высоко ценит опыт конструктивного взаимодействия с МАГАТЭ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Кремль высоко ценит опыт конструктивного взаимодействия с МАГАТЭ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы очень высоко стремим взаимодействие с МАГАТЭ, это конструктивный опыт, опыт сотрудничества в очень непростых условиях, в контексте Украины", - сказал он журналистам.
Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что МАГАТЭ под руководством Рафаэля Гросси осталась единственной неполитизированной международной структурой.
