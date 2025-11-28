https://ria.ru/20251128/kredit-2058264884.html
В ГД хотят обязать банки уведомлять супругов заемщиков о крупных кредитах
борис чернышов (депутат)
общество
госдума рф
банки
кредиты
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать банки уведомлять супругов заемщиков о заключении кредитных договоров на сумму более 500 тысяч рублей.
Обращение к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с соответствующим предложением есть в распоряжении РИА Новости.
"В целях защиты имущественных прав граждан и укрепления семейной финансовой стабильности предлагаю обязать кредитные организации направлять супругу/супруге заемщика уведомление о заключении кредитного договора (или договоров) на сумму, превышающую 500 тысяч рублей", - говорится в документе.
Отмечается, что данная мера должна применяться при условии, что заемщик состоит в зарегистрированном браке, а также обеспечивать конфиденциальность информации. Инициативой предусматривается, что уведомление будет носить информационный характер и не отменяет самостоятельности принятия финансовых решений каждым из супругов.
"Реализация данной инициативы позволит повысить ответственность заемщиков, будет способствовать снижению уровня долговой нагрузки на семьи, предотвращению скрытого закредитования и станет важным шагом в укреплении финансовой культуры и института семьи в целом", - отметил Чернышов
