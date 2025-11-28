Рейтинг@Mail.ru
В ГД хотят обязать банки уведомлять супругов заемщиков о крупных кредитах - РИА Новости, 28.11.2025
10:07 28.11.2025
В ГД хотят обязать банки уведомлять супругов заемщиков о крупных кредитах
В ГД хотят обязать банки уведомлять супругов заемщиков о крупных кредитах
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать банки уведомлять супругов заемщиков о заключении кредитных договоров на сумму более 500 тысяч... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T10:07:00+03:00
2025-11-28T10:07:00+03:00
борис чернышов (депутат)
общество
госдума рф
банки
кредиты
2025
борис чернышов (депутат), общество, госдума рф, банки, кредиты
Борис Чернышов (депутат), Общество, Госдума РФ, Банки, Кредиты
В ГД хотят обязать банки уведомлять супругов заемщиков о крупных кредитах

В ГД предложили обязать банки уведомлять супругов о кредитах более 500 тыс руб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать банки уведомлять супругов заемщиков о заключении кредитных договоров на сумму более 500 тысяч рублей.
Обращение к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с соответствующим предложением есть в распоряжении РИА Новости.
Кольца новобрачных, свидетельство о браке и паспорта молодоженов - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В России хотят разрешить запрашивать кредитную историю будущего супруга
13 августа, 14:14
"В целях защиты имущественных прав граждан и укрепления семейной финансовой стабильности предлагаю обязать кредитные организации направлять супругу/супруге заемщика уведомление о заключении кредитного договора (или договоров) на сумму, превышающую 500 тысяч рублей", - говорится в документе.
Отмечается, что данная мера должна применяться при условии, что заемщик состоит в зарегистрированном браке, а также обеспечивать конфиденциальность информации. Инициативой предусматривается, что уведомление будет носить информационный характер и не отменяет самостоятельности принятия финансовых решений каждым из супругов.
"Реализация данной инициативы позволит повысить ответственность заемщиков, будет способствовать снижению уровня долговой нагрузки на семьи, предотвращению скрытого закредитования и станет важным шагом в укреплении финансовой культуры и института семьи в целом", - отметил Чернышов.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Путин запретил начислять пени по просроченным кредитам умерших
23 июля, 16:51
 
Борис Чернышов (депутат)ОбществоГосдума РФБанкиКредиты
 
 
