В Красноярске ввели режим "черного неба"
12:14 28.11.2025
В Красноярске ввели режим "черного неба"
В Красноярске ввели режим "черного неба" - РИА Новости, 28.11.2025
В Красноярске ввели режим "черного неба"
Режим неблагоприятных метеоусловий введут в Красноярске с вечера субботы до вечера понедельника, сообщила первый заместитель министра экологии Красноярского... РИА Новости, 28.11.2025
Красноярск, Красноярский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Красноярске ввели режим "черного неба"

В Красноярске на 2 дня ввели режим черного неба

Морозы в Красноярске
Морозы в Красноярске - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Морозы в Красноярске. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 ноя – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий введут в Красноярске с вечера субботы до вечера понедельника, сообщила первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.
По информации синоптиков, с 19.00 (15.00 мск) 29 ноября до 19.00 (15.00 мск) 1 декабря в Красноярске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.
"Всем организациям 1-3 категории негативного воздействия необходимо приступить к снижению выбросов загрязняющих веществ", - написала Гуменюк в своем Telegram-канале.
"Черное небо" периодически объявляют в городах Красноярского края и соседних регионах Сибири. Это режим неблагоприятных метеоусловий, который вводится при сочетании ряда факторов, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере.
Специалисты Роспотребнадзора в такие дни советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.
