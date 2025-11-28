В Красноярске ввели режим "черного неба"

КРАСНОЯРСК, 28 ноя – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий введут в Красноярске с вечера субботы до вечера понедельника, сообщила первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.
По информации синоптиков, с 19.00 (15.00 мск) 29 ноября до 19.00 (15.00 мск) 1 декабря в Красноярске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.
"Всем организациям 1-3 категории негативного воздействия необходимо приступить к снижению выбросов загрязняющих веществ", - написала Гуменюк в своем Telegram-канале.
"Черное небо" периодически объявляют в городах Красноярского края и соседних регионах Сибири. Это режим неблагоприятных метеоусловий, который вводится при сочетании ряда факторов, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере.
Специалисты Роспотребнадзора в такие дни советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.
Экологи объяснили, почему в Волгограде появился неприятный запах
24 ноября, 11:42