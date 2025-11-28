Мама пострадавшего в Красногорске мальчика рассказала о звонке Путина

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мама пострадавшего от мины-ловушки в Красногорске 11 ноября мальчика Галина Бровар рассказала, что семья не ожидала звонка от президента РФ Владимира Путина, отметив, что они были "очень тронуты" таким поступком.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что глава государства позвонил десятилетнему Глебу и пожелал скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья. Глеба выписали из научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля 28 ноября. В пятницу он и его мама пообщались с журналистами в больнице. Они рассказали, что сейчас мальчик чувствует себя хорошо.
"Сегодня нам позвонил президент и поддержал нас тоже, что было, с одной стороны, неожиданно, с другой - приятно. Мы были очень тронуты, что сам Владимир Владимирович решил нам позвонить и высказать… слова поддержки. От того, что разные ситуации бывают, главное в любой ситуации - оставаться человеком и позитивно мыслить о будущем", - сказала мама мальчика Галина в эфире канала "Россия 1".
Глеб добавил, что президент пожелал ему "здоровья, выздоровления скорейшего и успехов в учебе".
Двенадцатого ноября СК РФ сообщил РИА Новости, что ребенок в Красногорске поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. В свою очередь, детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказывала, что пострадавший мальчик находился в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.