Рейтинг@Mail.ru
Мама пострадавшего в Красногорске мальчика рассказала о звонке Путина - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:52 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/krasnogorsk-2058534687.html
Мама пострадавшего в Красногорске мальчика рассказала о звонке Путина
Мама пострадавшего в Красногорске мальчика рассказала о звонке Путина - РИА Новости, 28.11.2025
Мама пострадавшего в Красногорске мальчика рассказала о звонке Путина
Мама пострадавшего от мины-ловушки в Красногорске 11 ноября мальчика Галина Бровар рассказала, что семья не ожидала звонка от президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T23:52:00+03:00
2025-11-28T23:52:00+03:00
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
владимир путин
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058460285_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_1ea6d1519e5213dd421dde6cc73f39e4.jpg
https://ria.ru/20251128/vrach-2058325884.html
https://ria.ru/20251112/sluzhby-2054586707.html
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058460285_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ab9c6ffb6531e476dfa352fdee3f7961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красногорск, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф)
Красногорск, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ)
Мама пострадавшего в Красногорске мальчика рассказала о звонке Путина

Мама пострадавшего в Красногорске мальчика сказала, что не ожидала звонка Путина

© РИА НовостиМальчик, пострадавший при взрыве СВУ в Красногорске
Мальчик, пострадавший при взрыве СВУ в Красногорске - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости
Мальчик, пострадавший при взрыве СВУ в Красногорске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мама пострадавшего от мины-ловушки в Красногорске 11 ноября мальчика Галина Бровар рассказала, что семья не ожидала звонка от президента РФ Владимира Путина, отметив, что они были "очень тронуты" таким поступком.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что глава государства позвонил десятилетнему Глебу и пожелал скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья. Глеба выписали из научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля 28 ноября. В пятницу он и его мама пообщались с журналистами в больнице. Они рассказали, что сейчас мальчик чувствует себя хорошо.
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В центре Рошаля рассказали о лечении пострадавшего в Красногорске мальчика
Вчера, 13:18
"Сегодня нам позвонил президент и поддержал нас тоже, что было, с одной стороны, неожиданно, с другой - приятно. Мы были очень тронуты, что сам Владимир Владимирович решил нам позвонить и высказать… слова поддержки. От того, что разные ситуации бывают, главное в любой ситуации - оставаться человеком и позитивно мыслить о будущем", - сказала мама мальчика Галина в эфире канала "Россия 1".
Глеб добавил, что президент пожелал ему "здоровья, выздоровления скорейшего и успехов в учебе".
Двенадцатого ноября СК РФ сообщил РИА Новости, что ребенок в Красногорске поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. В свою очередь, детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказывала, что пострадавший мальчик находился в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.
Остатки купюры, которой было замаскировано взрывное устройство - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Очевидица рассказала, как скорая приехала на место взрыва в Красногорске
12 ноября, 18:39
 
КрасногорскРоссияМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинДмитрий ПесковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала