Мама пострадавшего в Красногорске мальчика рассказала о звонке Путина

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мама пострадавшего от мины-ловушки в Красногорске 11 ноября мальчика Галина Бровар рассказала, что семья не ожидала звонка от президента РФ Владимира Путина, отметив, что они были "очень тронуты" таким поступком.