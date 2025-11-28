Мальчика, пострадавшего от мины в Красногорске, выпишут из больницы

КРАСНОГОРСК, 28 ноя - РИА Новости. Мальчика Глеба, пострадавшего от мины-ловушки в Красногорске 11 ноября, в пятницу выпишут из научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля, передает корреспондент РИА Новости из больницы.

В пятницу в Красногорске в научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля 10-летний Глеб Бровар и его мама Галина Бровар пообщались с журналистами.

"Хотим сказать спасибо большое всем, кто нас поддерживал в это время. Спасибо тем, кто присылал нам видео, приходил лично, передавал какие-то приветы и пожелания дальнейшего выздоровления, поправки ребенка. Было очень приятно. Спасибо большое всем врачам, которые, как мне кажется, сделали все от них зависящее. И не только, конечно же, врачам, но и администрации больницы, и медперсоналу. То есть всем людям, которые были как-то участны к нам и помогали нам в этот сложный момент", - рассказала мама Глеба.

Она также выразила надежду на то, что в течение двух недель будет заживать левая рука Глеба, после чего появится возможность перейти к её реабилитации, затем, после реабилитации правой руки, можно будет перейти к её протезированию.

"Главное, ничего с пола не поднимать… потому что опасно", - сказал Глеб журналистам.

Он также поделился, что часто получал видео с поддержкой от одноклассников, солдат СВО, друзей. Принимал письма с пожеланиями здоровья и подарки.

Мама Глеба рассказала, что из школы в больницу также присылали подписанные воздушные шары с пожеланиями выздоровления.