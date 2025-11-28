Рейтинг@Mail.ru
Мальчика, пострадавшего от мины в Красногорске, выпишут из больницы - РИА Новости, 28.11.2025
11:53 28.11.2025
Мальчика, пострадавшего от мины в Красногорске, выпишут из больницы
Мальчика Глеба, пострадавшего от мины-ловушки в Красногорске 11 ноября, в пятницу выпишут из научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля, передает... РИА Новости, 28.11.2025
происшествия
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
ксения мишонова
следственный комитет россии (ск рф)
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
происшествия, красногорск, россия, московская область (подмосковье), ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Россия, Московская область (Подмосковье), Ксения Мишонова, Следственный комитет России (СК РФ)
© Воробьёв LIVE/TelegramГубернатор Московской области Андрей Воробьев посещает мальчика Глеба, пострадавшего на детской площадке в Красногорске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посещает мальчика Глеба, пострадавшего на детской площадке в Красногорске - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Воробьёв LIVE/Telegram
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посещает мальчика Глеба, пострадавшего на детской площадке в Красногорске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОГОРСК, 28 ноя - РИА Новости. Мальчика Глеба, пострадавшего от мины-ловушки в Красногорске 11 ноября, в пятницу выпишут из научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля, передает корреспондент РИА Новости из больницы.
В пятницу в Красногорске в научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля 10-летний Глеб Бровар и его мама Галина Бровар пообщались с журналистами.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посещает мальчика Глеба, пострадавшего на детской площадке в Красногорске - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Врачи спасли левую кисть мальчика, пострадавшего в Красногорске
12 ноября, 14:51
"Хотим сказать спасибо большое всем, кто нас поддерживал в это время. Спасибо тем, кто присылал нам видео, приходил лично, передавал какие-то приветы и пожелания дальнейшего выздоровления, поправки ребенка. Было очень приятно. Спасибо большое всем врачам, которые, как мне кажется, сделали все от них зависящее. И не только, конечно же, врачам, но и администрации больницы, и медперсоналу. То есть всем людям, которые были как-то участны к нам и помогали нам в этот сложный момент", - рассказала мама Глеба.
Она также выразила надежду на то, что в течение двух недель будет заживать левая рука Глеба, после чего появится возможность перейти к её реабилитации, затем, после реабилитации правой руки, можно будет перейти к её протезированию.
"Главное, ничего с пола не поднимать… потому что опасно", - сказал Глеб журналистам.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
МВД опровергло слухи о неприбытии полиции из-за взрыва в Красногорске
12 ноября, 22:14
Он также поделился, что часто получал видео с поддержкой от одноклассников, солдат СВО, друзей. Принимал письма с пожеланиями здоровья и подарки.
Мама Глеба рассказала, что из школы в больницу также присылали подписанные воздушные шары с пожеланиями выздоровления.
Двенадцатого ноября СК РФ сообщил РИА Новости, что ребенок в Красногорске поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. В свою очередь, детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказывала, что пострадавший мальчик находился в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.
Андрей Воробьев посещает мальчика Глеба, пострадавшего на детской площадке в Красногорске - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Минздрав Подмосковья рассказал о состоянии пострадавшего от мины ребенка
13 ноября, 13:54
 
ПроисшествияКрасногорскРоссияМосковская область (Подмосковье)Ксения МишоноваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
