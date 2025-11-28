https://ria.ru/20251128/krasnogorsk-2058295379.html
Мальчика, пострадавшего от мины в Красногорске, выпишут из больницы
Мальчика, пострадавшего от мины в Красногорске, выпишут из больницы - РИА Новости, 28.11.2025
Мальчика, пострадавшего от мины в Красногорске, выпишут из больницы
Мальчика Глеба, пострадавшего от мины-ловушки в Красногорске 11 ноября, в пятницу выпишут из научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля, передает... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T11:53:00+03:00
2025-11-28T11:53:00+03:00
2025-11-28T11:53:00+03:00
происшествия
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
ксения мишонова
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054470472_5:0:1271:712_1920x0_80_0_0_8041729990a5bdeded0db9a4f3eb0ff2.jpg
https://ria.ru/20251112/krasnogorsk-2054491638.html
https://ria.ru/20251112/krasnogorsk-2054617972.html
https://ria.ru/20251113/krasnogorsk-2054744203.html
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054470472_322:0:1271:712_1920x0_80_0_0_b15eabd6dee721e17a6dfd4601b00c5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красногорск, россия, московская область (подмосковье), ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Россия, Московская область (Подмосковье), Ксения Мишонова, Следственный комитет России (СК РФ)
Мальчика, пострадавшего от мины в Красногорске, выпишут из больницы
Пострадавшего от мины в Красногорске мальчика в пятницу выпишут из больницы
КРАСНОГОРСК, 28 ноя - РИА Новости. Мальчика Глеба, пострадавшего от мины-ловушки в Красногорске 11 ноября, в пятницу выпишут из научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля, передает корреспондент РИА Новости из больницы.
В пятницу в Красногорске
в научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля 10-летний Глеб Бровар и его мама Галина Бровар пообщались с журналистами.
"Хотим сказать спасибо большое всем, кто нас поддерживал в это время. Спасибо тем, кто присылал нам видео, приходил лично, передавал какие-то приветы и пожелания дальнейшего выздоровления, поправки ребенка. Было очень приятно. Спасибо большое всем врачам, которые, как мне кажется, сделали все от них зависящее. И не только, конечно же, врачам, но и администрации больницы, и медперсоналу. То есть всем людям, которые были как-то участны к нам и помогали нам в этот сложный момент", - рассказала мама Глеба.
Она также выразила надежду на то, что в течение двух недель будет заживать левая рука Глеба, после чего появится возможность перейти к её реабилитации, затем, после реабилитации правой руки, можно будет перейти к её протезированию.
"Главное, ничего с пола не поднимать… потому что опасно", - сказал Глеб журналистам.
Он также поделился, что часто получал видео с поддержкой от одноклассников, солдат СВО, друзей. Принимал письма с пожеланиями здоровья и подарки.
Мама Глеба рассказала, что из школы в больницу также присылали подписанные воздушные шары с пожеланиями выздоровления.
Двенадцатого ноября СК РФ
сообщил РИА Новости, что ребенок в Красногорске поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. В свою очередь, детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова
рассказывала, что пострадавший мальчик находился в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.