Житель Красноармейска рассказал, как российский медик помог ему
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:38 28.11.2025
Житель Красноармейска рассказал, как российский медик помог ему
Житель Красноармейска рассказал, как российский медик помог ему
Российский медик помог гражданскому в Красноармейске, который нуждался в медикаментах, рассказал сам мирный житель Павел.
красноармейск
Житель Красноармейска рассказал, как российский медик помог ему

В Красноармейске российский медик помог жителю, пострадавшему от дронов ВСУ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российский медик помог гражданскому в Красноармейске, который нуждался в медикаментах, рассказал сам мирный житель Павел.
Он дважды попал под сбросы самодельных взрывных устройств с украинских дронов, отметили в министерстве обороны РФ.
"Ваш медик, он сказал, что специально под мою рану закажет медикаменты... Хорошо так обработал. Мне так после него... рука легкая... Я говорю - моментально начало заживать. Все хорошо так пошло", - сказал Павел.
Первый раз Павел пострадал от украинского дрона, когда с соседями тушил свой дом, который загорелся после обстрела ВСУ. Он заметил, как над ним завис дрон и показал, что военных здесь нет, и после этого с БПЛА отделился снаряд, осколки от которого повредили его ногу. Военнослужащие группировки войск "Центр" оказали ему помощь, и Павел пошел на поправку, а когда первый раз смог выйти из подвала, попал под второй сброс, в этот раз БПЛА украинских боевиков подлетел незаметно со спины. На звук взрыва и крик снова пришли военнослужащие спецназа группировки, спасли Павла и оказали ему медицинскую помощь.
Женщина с иконой выбежала навстречу российскому дрону в Красноармейске
15 августа, 07:37
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
