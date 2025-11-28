Житель Красноармейска рассказал, как российский медик помог ему

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российский медик помог гражданскому в Красноармейске, который нуждался в медикаментах, рассказал сам мирный житель Павел.
Он дважды попал под сбросы самодельных взрывных устройств с украинских дронов, отметили в министерстве обороны РФ.
«
"Ваш медик, он сказал, что специально под мою рану закажет медикаменты... Хорошо так обработал. Мне так после него... рука легкая... Я говорю - моментально начало заживать. Все хорошо так пошло", - сказал Павел.
Первый раз Павел пострадал от украинского дрона, когда с соседями тушил свой дом, который загорелся после обстрела ВСУ. Он заметил, как над ним завис дрон и показал, что военных здесь нет, и после этого с БПЛА отделился снаряд, осколки от которого повредили его ногу. Военнослужащие группировки войск "Центр" оказали ему помощь, и Павел пошел на поправку, а когда первый раз смог выйти из подвала, попал под второй сброс, в этот раз БПЛА украинских боевиков подлетел незаметно со спины. На звук взрыва и крик снова пришли военнослужащие спецназа группировки, спасли Павла и оказали ему медицинскую помощь.