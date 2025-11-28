https://ria.ru/20251128/kramatorsk-2058255138.html
Под Краматорском уничтожили около десяти украинских офицеров
Под Краматорском уничтожили около десяти украинских офицеров - РИА Новости, 28.11.2025
Под Краматорском уничтожили около десяти украинских офицеров
Трое офицеров СБУ уничтожены в результате ночного удара по опорному пункту под Краматорском, куда они приехали проверять положение дел, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.11.2025
Лебедев: удар по опорному пункту под Краматорском уничтожил трех офицеров СБУ