Под Краматорском уничтожили около десяти украинских офицеров
Специальная военная операция на Украине
 
09:21 28.11.2025
Под Краматорском уничтожили около десяти украинских офицеров
Под Краматорском уничтожили около десяти украинских офицеров
Трое офицеров СБУ уничтожены в результате ночного удара по опорному пункту под Краматорском, куда они приехали проверять положение дел, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.11.2025
Под Краматорском уничтожили около десяти украинских офицеров

Лебедев: удар по опорному пункту под Краматорском уничтожил трех офицеров СБУ

ДОНЕЦК, 28 ноя – РИА Новости. Трое офицеров СБУ уничтожены в результате ночного удара по опорному пункту под Краматорском, куда они приехали проверять положение дел, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Удар был около Краматорска, развалили очень хороший и скрытный опорный пункт. По предварительным данным, около 10 офицеров ВСУ погибло. Трое из погибших - офицеры СБУ. Приехали проверять моральный дух и реальное количество бойцов", - сказал Лебедев.
Он добавил, что офицеры СБУ приехали из-за слухов среди личного состава о желании сдаться российским войскам.
