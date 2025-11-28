Под Краматорском уничтожили около десяти украинских офицеров

ДОНЕЦК, 28 ноя – РИА Новости. Трое офицеров СБУ уничтожены в результате ночного удара по опорному пункту под Краматорском, куда они приехали проверять положение дел, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.