В Зеленограде спасли кота с множественными пулевыми ранениями
2025-11-28T15:28:00+03:00
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Кота Тимофея с множественными пулевыми ранениями спасли в Зеленограде, он уже идет на поправку, сообщается в Telegram-канале
сети государственных ветклиник Москвы ГБУ "Мосветобъединение".
"В Зеленоградской ветклинике спасли кота с множественными пулевыми ранениями. Питомец, по словам владельцев, пострадал во время прогулки в частном секторе. Пятилетний кот Тимофей был доставлен к хирургу Евгению Александровичу Цыбину. Выяснилось, что у животного пробит кишечник в 24-х местах и в двух местах - селезенка, также пули попали в грудную клетку и мышцы бедра. Хирург немедленно приступил к операции, на которую потребовалось более трёх часов. В итоге почти безнадёжный пациент был спасён", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после операции Тимофей пошёл на поправку и сегодня его здоровье уже вне опасности: многочисленные раны полностью зажили.