В Зеленограде спасли кота с множественными пулевыми ранениями
15:28 28.11.2025
В Зеленограде спасли кота с множественными пулевыми ранениями
В Зеленограде спасли кота с множественными пулевыми ранениями
2025-11-28T15:28:00+03:00
2025-11-28T15:28:00+03:00
происшествия
зеленоград
москва
зеленоград
москва
происшествия, зеленоград, москва
Происшествия, Зеленоград, Москва
В Зеленограде спасли кота с множественными пулевыми ранениями

В Зеленограде спасли кота Тимофея с множественными пулевыми ранениями

© Фото : Моя Ветклиника/TelegramКот Тимофей после операции в Зеленограде
Кот Тимофей после операции в Зеленограде
© Фото : Моя Ветклиника/Telegram
Кот Тимофей после операции в Зеленограде. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Кота Тимофея с множественными пулевыми ранениями спасли в Зеленограде, он уже идет на поправку, сообщается в Telegram-канале сети государственных ветклиник Москвы ГБУ "Мосветобъединение".
"В Зеленоградской ветклинике спасли кота с множественными пулевыми ранениями. Питомец, по словам владельцев, пострадал во время прогулки в частном секторе. Пятилетний кот Тимофей был доставлен к хирургу Евгению Александровичу Цыбину. Выяснилось, что у животного пробит кишечник в 24-х местах и в двух местах - селезенка, также пули попали в грудную клетку и мышцы бедра. Хирург немедленно приступил к операции, на которую потребовалось более трёх часов. В итоге почти безнадёжный пациент был спасён", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после операции Тимофей пошёл на поправку и сегодня его здоровье уже вне опасности: многочисленные раны полностью зажили.
ПроисшествияЗеленоградМосква
 
 
