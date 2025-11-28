Дело Костиковой, вербовавшей новобранцев в РДК*, поступило в военный суд

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Уголовное дело 22-летней студентки Полины Костиковой, вербовавшей новобранцев в украинскую террористическую организацию "Русский Добровольческий Корпус"*, поступило во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.