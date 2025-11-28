Рейтинг@Mail.ru
"Золотое яблоко": россияне активно покупают бюджетную косметику - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 28.11.2025 (обновлено: 12:02 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/kosmetika-2058293130.html
"Золотое яблоко": россияне активно покупают бюджетную косметику
"Золотое яблоко": россияне активно покупают бюджетную косметику - РИА Новости, 28.11.2025
"Золотое яблоко": россияне активно покупают бюджетную косметику
Россияне, которые приняли участие в опросе "Золотого яблока", стали активнее покупать бюджетные продукты для волос, лица и тела, декоративную косметику и... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T11:56:00+03:00
2025-11-28T12:02:00+03:00
золотое яблоко
красота
косметика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058291356_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_861928124df36cbb217c2452d6049aca.jpg
https://ria.ru/20250923/rospatent-2043699226.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058291356_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_475a53ed599858a2cfb11b044e1f6524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
золотое яблоко, красота, косметика
Золотое яблоко, Красота, косметика
"Золотое яблоко": россияне активно покупают бюджетную косметику

"Золотое яблоко": опрошенные россияне активнее покупают бюджетную косметику

© Фото : пресс-служба "Золотого Яблока"Магазин "Золотое яблоко"
Магазин Золотое яблоко - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : пресс-служба "Золотого Яблока"
Магазин "Золотое яблоко"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Россияне, которые приняли участие в опросе "Золотого яблока", стали активнее покупать бюджетные продукты для волос, лица и тела, декоративную косметику и парфюмерию, при этом не отказываясь от премиальной косметики, сообщает пресс-служба компании.
Почти половина опрошенных (49%) отметили, что их траты на бьюти-товары за последний год не изменились. Еще 21% сократили расходы, 14% – увеличили их. По данным компании, покупатели все реже воспринимают бьюти-шопинг как способ мгновенного удовольствия — и рассматривают его скорее как инструмент поддержания качества жизни и часть заботы о себе.
Среди причин – стремление оптимизировать расходы (этот вариант выбирали 48% опрошенных), снижение импульсивных покупок (38%), выбор в пользу более доступных аналогов (31%).
По данным компании, каждый второй опрошенный хотя бы раз в месяц покупает уходовые средства (46%). У россиянок аналогичная регулярность сохраняется и в декоративной косметике (45%). Однако именно декоративная косметика чаще подпадает под экономию: лишь 18% отметили, что не стали бы сокращать траты в этой категории. При этом все, что связано со здоровьем кожи и волос, наоборот, становится приоритетом: 59% не экономят на уходе за кожей, а 42% — на уходе за волосами.
Фокус на здоровье кожи и волос подтверждает и аналитика "Золотого Яблока". В 2025 году по сравнению с 2024-м рост показывает категория ухода за волосами как в количестве продаж, так и в деньгах (30% и 34% соответственно).
Уход за кожей лица и тела – следующая по росту категория: +25% в количественном выражении и +27% – в денежном.
В декоративной косметике продажи в штуках выросли на 29%, а выручка на несколько единиц уступает (24%). Покупатели используют декоративную косметику активнее, но выбор часто делают в пользу доступного сегмента.
Помимо этого, опрос показал, что парфюм чаще других категорий подпадает под экономию (60%), но несмотря на это он же входит в тройку категорий, где люди предпочитают не снижать бюджет (35%). В 2025 году выручка в категории выросла на 28%, а продажи в штуках — на 17%. Потребители чаще покупают дорогостоящие полноразмерные флаконы. В топах продаж – нишевые ароматы объемом 100, 75 и 50 миллилитров. Это отражается и в данных опроса: большинство приобретают парфюм раз в полгода (33%).
При этом 41% респондентов тратят на покупки до 1 тысячи рублей, 34% – от 1 до 3 тысяч рублей, 17% – от 3 до 5 тысяч рублей, 6% – от 5 до 10 тысяч рублей, 2% – от 10 до 20 тысяч рублей.
Опрос проводился на платформе "Яндекс.Взгляд", в нем приняло участие более 2 тысяч респондентов.
Эмблема на автомобиле Aurus - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В России под брендом "Aurus" могут начать выпускать косметику и свечи
23 сентября, 11:35
 
Золотое яблокоКрасотакосметика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала