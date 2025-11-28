"Золотое яблоко": россияне активно покупают бюджетную косметику

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Россияне, которые приняли участие в опросе "Золотого яблока", стали активнее покупать бюджетные продукты для волос, лица и тела, декоративную косметику и парфюмерию, при этом не отказываясь от премиальной косметики, сообщает пресс-служба компании.

Почти половина опрошенных (49%) отметили, что их траты на бьюти-товары за последний год не изменились. Еще 21% сократили расходы, 14% – увеличили их. По данным компании, покупатели все реже воспринимают бьюти-шопинг как способ мгновенного удовольствия — и рассматривают его скорее как инструмент поддержания качества жизни и часть заботы о себе.

Среди причин – стремление оптимизировать расходы (этот вариант выбирали 48% опрошенных), снижение импульсивных покупок (38%), выбор в пользу более доступных аналогов (31%).

По данным компании, каждый второй опрошенный хотя бы раз в месяц покупает уходовые средства (46%). У россиянок аналогичная регулярность сохраняется и в декоративной косметике (45%). Однако именно декоративная косметика чаще подпадает под экономию: лишь 18% отметили, что не стали бы сокращать траты в этой категории. При этом все, что связано со здоровьем кожи и волос, наоборот, становится приоритетом: 59% не экономят на уходе за кожей, а 42% — на уходе за волосами.

Фокус на здоровье кожи и волос подтверждает и аналитика "Золотого Яблока". В 2025 году по сравнению с 2024-м рост показывает категория ухода за волосами как в количестве продаж, так и в деньгах (30% и 34% соответственно).

Уход за кожей лица и тела – следующая по росту категория: +25% в количественном выражении и +27% – в денежном.

В декоративной косметике продажи в штуках выросли на 29%, а выручка на несколько единиц уступает (24%). Покупатели используют декоративную косметику активнее, но выбор часто делают в пользу доступного сегмента.

Помимо этого, опрос показал, что парфюм чаще других категорий подпадает под экономию (60%), но несмотря на это он же входит в тройку категорий, где люди предпочитают не снижать бюджет (35%). В 2025 году выручка в категории выросла на 28%, а продажи в штуках — на 17%. Потребители чаще покупают дорогостоящие полноразмерные флаконы. В топах продаж – нишевые ароматы объемом 100, 75 и 50 миллилитров. Это отражается и в данных опроса: большинство приобретают парфюм раз в полгода (33%).

При этом 41% респондентов тратят на покупки до 1 тысячи рублей, 34% – от 1 до 3 тысяч рублей, 17% – от 3 до 5 тысяч рублей, 6% – от 5 до 10 тысяч рублей, 2% – от 10 до 20 тысяч рублей.