Одомашненные кошки могли появиться на Западе примерно на 4 тысячи лет позже, чем считалось ранее - примерно в начале нашей эры, а распространились они благодаря древним римлянам, сообщает телеканал ABC со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science, и нескольких его авторов.

Согласно исследованию, люди одомашнили кошек еще во времена Древнего Египта , около 10 тысяч лет назад. Раньше считалось, что в Европе эти звери появились около 6 тысяч лет назад, во время расселения земледельцев с Ближнего Востока в эпоху неолита.

"Новый анализ указывает на то, что домашние кошки прибыли на несколько тысяч лет позже, следуя за римскими солдатами во время их походов", - говорится в материале телеканала.

Исследователи изучили останки древних кошек из Европы и Малой Азии времен неолита, реконструировали их геном и сравнили их с геномом современных кошек. Выяснилось, что останки, которые, как считалось, принадлежат прибывшим в Европу кошкам, на самом деле когда-то были местными дикими лесными котами, а не одомашненными кошками, чьими предками являются африканские степные кошки.

"Мы не смогли найти ни одной одомашненной кошки, даже в других частях европейского континента, до (временной точки - ред.) 2 тысяч лет назад", - заявил ABC палеонтолог Клаудио Оттони.

Сербии, Австрии и Как сообщает телеканал, самые ранние геномы кошек были найдены в разных частях тогдашней Римской империи: на территории современных Италии Англии . Исследователи полагают, что кошки очень быстро распространились по континенту.