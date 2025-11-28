Ученые выяснили, когда появились одомашненные кошки на Западе

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Одомашненные кошки могли появиться на Западе примерно на 4 тысячи лет позже, чем считалось ранее - примерно в начале нашей эры, а распространились они благодаря древним римлянам, сообщает телеканал ABC со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science, и нескольких его авторов.
Согласно исследованию, люди одомашнили кошек еще во времена Древнего Египта, около 10 тысяч лет назад. Раньше считалось, что в Европе эти звери появились около 6 тысяч лет назад, во время расселения земледельцев с Ближнего Востока в эпоху неолита.
"Новый анализ указывает на то, что домашние кошки прибыли на несколько тысяч лет позже, следуя за римскими солдатами во время их походов", - говорится в материале телеканала.
Исследователи изучили останки древних кошек из Европы и Малой Азии времен неолита, реконструировали их геном и сравнили их с геномом современных кошек. Выяснилось, что останки, которые, как считалось, принадлежат прибывшим в Европу кошкам, на самом деле когда-то были местными дикими лесными котами, а не одомашненными кошками, чьими предками являются африканские степные кошки.
"Мы не смогли найти ни одной одомашненной кошки, даже в других частях европейского континента, до (временной точки - ред.) 2 тысяч лет назад", - заявил ABC палеонтолог Клаудио Оттони.
Кроме того, Оттони обращает внимание на то, что останков кошек сохранилось не так много, в основном потому, что люди не разводили их в качестве источника пропитания, а также потому, что кошки небольшого размера, и по их останкам бывает сложно идентифицировать, кому они принадлежат. Ученый отметил, что новые данные подтверждают гипотезу о том, что процесс одомашнивания кошек был дольше, сложнее и намного более поздним по времени, чем у собак.
