Королев обсудил с Чуйченко взаимодействие Тверской области и Минюста РФ

Встреча временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области Виталия Королева и Министра юстиции Российской Федерации Константина Чуйченко состоялась... РИА Новости, 28.11.2025
тверь, россия, константин чуйченко, виталий королев
Тверская область, Тверь, Россия, Константин Чуйченко, Виталий Королев
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Встреча временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области Виталия Королева и Министра юстиции Российской Федерации Константина Чуйченко состоялась в региональном правительстве, они обсудили вопросы развития взаимодействия федерального министерства и региона по разным направлениям, сообщает пресс-служба облправительства.
"Хочу отметить конструктивное сотрудничество правительства Тверской области и управления Минюста РФ. Рассчитываю на то, что мы расширим взаимодействие и с лабораторией судебной экспертизы Минюста, и с Государственным юридическим бюро Тверской области. Экспертиза актов для нас очень важна – это вклад в решение общегосударственных задач по повышению законности и правопорядка, и мы твердо стоим на этом пути", – сказал Королев, его слова приводит пресс-служба.
Врио главы региона поблагодарил министра за участие в возрождении архитектурного и исторического наследия Твери – реставрации здания Карповского начального училища, где разместилось региональное Управление Минюста. Перед встречей Виталий Королев и Константин Чуйченко приняли участие в открытии установленного рядом со зданием памятника тверскому городскому главе Александру Карпову.
"Считаю, что традиции, заложенные Александром Федоровичем Карповым, необходимо и сейчас брать на вооружение. Сегодняшнее значимое событие происходит в год 240-летия отечественного городского самоуправления. В 1785 году Екатерина Великая пожаловала городам Российской Империи грамоты на “права и выгоды”. Тогда же была создана первая Тверская городская Дума. А 150 лет назад ее гласным был избран Александр Федорович Карпов, будущий глава Твери. За 12 лет его управления Тверь стала одним из самых динамично развивающихся городов России", – отметил Королев.