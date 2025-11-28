Королев обсудил с Чуйченко взаимодействие Тверской области и Минюста РФ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Встреча временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области Виталия Королева и Министра юстиции Российской Федерации Константина Чуйченко состоялась в региональном правительстве, они обсудили вопросы развития взаимодействия федерального министерства и региона по разным направлениям, сообщает пресс-служба облправительства.

"Хочу отметить конструктивное сотрудничество правительства Тверской области и управления Минюста РФ. Рассчитываю на то, что мы расширим взаимодействие и с лабораторией судебной экспертизы Минюста, и с Государственным юридическим бюро Тверской области. Экспертиза актов для нас очень важна – это вклад в решение общегосударственных задач по повышению законности и правопорядка, и мы твердо стоим на этом пути", – сказал Королев, его слова приводит пресс-служба.

Врио главы региона поблагодарил министра за участие в возрождении архитектурного и исторического наследия Твери – реставрации здания Карповского начального училища, где разместилось региональное Управление Минюста. Перед встречей Виталий Королев и Константин Чуйченко приняли участие в открытии установленного рядом со зданием памятника тверскому городскому главе Александру Карпову.