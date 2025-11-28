На Украине заявили о "потере контроля" Зеленского из-за отставки Ермака

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский потеряет политический контроль из-за отставки главы его офиса, пишет украинское издание "Страна.ua".

"Отставка Ермака приведет к потере контроля Зеленского над парламентским большинством и правительством, а также к потере политического контроля над Офисом генпрокурора, СБУ и ГБР (именно Ермак координировал политическую часть работы этих структур, в том числе и против НАБУ )", — говорится в материале.

Кроме того, издание отметило, что руководство фракции "Слуга народа" может перехватить контроль в парламенте. Также высказываются предположения о том, что "антизеленская коалиция" может расколоть партию и сформировать новое большинство посредством вынесения вотума недоверия Кабинету министров".

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко , в компании " Энергоатом ", а также у Тимура Миндича , которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми иностранной валютой, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Как утверждает Зеленский, он якобы не знал, что происходит за его спиной.