На Украине заявили о "потере контроля" Зеленского из-за отставки Ермака
19:43 28.11.2025
На Украине заявили о "потере контроля" Зеленского из-за отставки Ермака
На Украине заявили о "потере контроля" Зеленского из-за отставки Ермака
Владимир Зеленский потеряет политический контроль из-за отставки главы его офиса, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.11.2025
украина
дело миндича
Дело Миндича
На Украине заявили о "потере контроля" Зеленского из-за отставки Ермака

Отставка Ермака приведет к потере политического контроля Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский потеряет политический контроль из-за отставки главы его офиса, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Отставка Ермака приведет к потере контроля Зеленского над парламентским большинством и правительством, а также к потере политического контроля над Офисом генпрокурора, СБУ и ГБР (именно Ермак координировал политическую часть работы этих структур, в том числе и против НАБУ)", — говорится в материале.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Ермак уволился за день до поездки на переговоры в США, сообщили СМИ
Вчера, 19:42
Кроме того, издание отметило, что руководство фракции "Слуга народа" может перехватить контроль в парламенте. Также высказываются предположения о том, что "антизеленская коалиция" может расколоть партию и сформировать новое большинство посредством вынесения вотума недоверия Кабинету министров".

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми иностранной валютой, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Как утверждает Зеленский, он якобы не знал, что происходит за его спиной.
НАБУ 28 ноября подтвердило проведение обысков у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Позднее Зеленский сообщил о том, что глава его офиса написал заявление об отставке.
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Раде вынесли приговор Зеленскому после обысков у Ермака
Вчера, 18:41
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Страна.uaЭнергоатомДело Миндича
 
 
