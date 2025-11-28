Рейтинг@Mail.ru
ВСУ провалили контратаки в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 28.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:49 28.11.2025 (обновлено: 11:10 28.11.2025)
ВСУ провалили контратаки в Сумской и Харьковской областях
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Сумская область

ВСУ провалили контратаки в Сумской и Харьковской областях

© Getty Images / Anadolu/Wolfgang SchwanУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Wolfgang Schwan
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. ВСУ провалили контратаки в Сумской и Харьковской областях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник провел две безуспешные контратаки, том числе в районе Варачино", — сказал собеседник агентства.
ВСУ начали сводить счеты с жизнью на позициях в Сумской области
Неудачной оказалась и попытка продвижения украинских военных на участке фронта Меловое — Хатнее в Харьковской области.
"Противник провел одну атаку в районе Хатнего, успеха не имел, отошел на исходные позиции", — уточнил силовик.
"Планы сорваны". Запад ставит Киев перед трудным выбором
По данным Минобороны, за сутки военные из группировок "Запад" и "Север", задействованных в этих двух регионах, нанесли удары по ВСУ в районе нескольких населенных пунктов в Сумской, Харьковской областях и ДНР.
Потери противника составили:
  • около 370 военнослужащих;
  • восемь боевых бронированных машин;
  • 33 автомобиля;
  • десять станций РЭБ;
  • радиолокационная станция контрбатарейной борьбы;
  • гаубица M777;
  • два склада боеприпасов.
