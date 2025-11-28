https://ria.ru/20251128/kontrataka-2058246106.html
ВСУ провалили контратаки в Сумской и Харьковской областях
2025-11-28T06:49:00+03:00
2025-11-28T06:49:00+03:00
2025-11-28T11:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
харьковская область
сумская область
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. ВСУ провалили контратаки в Сумской и Харьковской областях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник провел две безуспешные контратаки, том числе в районе Варачино", — сказал собеседник агентства.
Неудачной оказалась и попытка продвижения украинских военных на участке фронта Меловое — Хатнее в Харьковской области
"Противник провел одну атаку в районе Хатнего, успеха не имел, отошел на исходные позиции", — уточнил силовик.
По данным Минобороны, за сутки военные из группировок "Запад" и "Север", задействованных в этих двух регионах, нанесли удары по ВСУ в районе нескольких населенных пунктов в Сумской, Харьковской областях и ДНР.
Потери противника составили:
- около 370 военнослужащих;
- восемь боевых бронированных машин;
- 33 автомобиля;
- десять станций РЭБ;
- радиолокационная станция контрбатарейной борьбы;
- гаубица M777;
- два склада боеприпасов.