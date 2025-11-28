ВСУ провалили контратаки в Сумской и Харьковской областях

"Противник провел две безуспешные контратаки, том числе в районе Варачино ", — сказал собеседник агентства.

По данным Минобороны, за сутки военные из группировок "Запад" и "Север", задействованных в этих двух регионах, нанесли удары по ВСУ в районе нескольких населенных пунктов в Сумской, Харьковской областях и ДНР.