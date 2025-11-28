Рейтинг@Mail.ru
В Москве определили победителей конкурса в сфере закупок
11:15 28.11.2025
В Москве определили победителей конкурса в сфере закупок
В Москве определили победителей конкурса в сфере закупок
Семь победителей специализированного конкурса "Лидеры закупок Москвы" были определены представителями профессионального жюри, сообщила заместитель столичного... РИА Новости, 28.11.2025
Мария Багреева, Москва
В Москве определили победителей конкурса в сфере закупок

В столице определили победителей конкурса "Лидеры закупок Москвы"

© Фото предоставлено Комплексом экономической политики города Москвы Мария Багреева на церемонии награждения победителей
Мария Багреева на церемонии награждения победителей - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото предоставлено Комплексом экономической политики города Москвы
Мария Багреева на церемонии награждения победителей
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Семь победителей специализированного конкурса "Лидеры закупок Москвы" были определены представителями профессионального жюри, сообщила заместитель столичного мэра, глава московского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Она подчеркнула, что более одной тысячи специалистов, подавшие заявки на участие в соревновании, представляли 46 органов исполнительной власти Москвы и подведомственных учреждений.
"В течение 3,5 месяца эксперты решали сложные профессиональные задачи, искали нестандартные подходы и делились опытом результативной работы, демонстрируя глубокие знания о закупочных процессах в столице и высокий уровень компетенций. В ходе конкурса мы получили ценные предложения по совершенствованию системы закупок, в частности – развитию ЕАИСТ", – приводит пресс-служба департамента слова Багреевой.
Заммэра, также возглавившая жюри, подчеркнула, что идеи, показавшие наибольшую эффективность, будут интегрированы в закупочную деятельность.
Участниками финального этапа конкурса стали пять представителей в индивидуальном зачете, девять – в коллективном.
Трое победителей было выбрано в личном зачете. В категории "Лидер закупок" победителем стал специалист из столичного департамента капремонта, среди представителей номинации "Профессиональный прорыв" – работник центра организации дорожного движения столичного правительства, в номинации "Архитектор будущего московских закупок" – сотрудник департамента экономической политики и развития столицы.
Специалисты на конкурсе выбрали четыре лучшие команды. Так, лучшей в категории "Лидеры закупок" стала команда управделами мэра и правительства Москвы, в категории "Особое признание" – департамента труда и соцзащиты населения. За "Лучшую видеовизитку" отметили команду, представляющую департамент природопользования и охраны окружающей среды. А победа в номинации "Твой город — твое дело" присуждена команде комитета по архитектуру и градостроительству.
Как отметил глава московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, соревновавшиеся команды участвовали в тестированиях и решали профзадачи, которые касались развития контрактной системы города. Благодаря этому соревнованию были определены не только наиболее сильные специалисты – профессиональное сообщество в целом получило новый опыт. Участники развили навыки, которые поспособствуют развитию сферы, заверил Пуртов.
Конкурс был запущен 11 августа. В рамках соревнования состоялось несколько этапов, на которых специалисты показали не только профессиональные навыки, но и творческую и командную работы.
Отмечается, что сфера контрактной системы столицы показывает высокую эффективность – в частности, город стал лидером рейтинга прозрачности закупок на национальном уровне.
Ранее Багреева рассказала о работе портала поставщиков столицы – так, за первые девять месяцев 2025 года московские заказчики провели на нем три тысячи совместных котировочных сессий, а город смог сэкономить свыше 600 миллионов рублей.
