"Пришло время". На Западе сделали заявление о войне с Россией

Политик отметил, что многие страны Европы переходят от добровольной военной службы к обязательной, готовятся дополнительные места в госпиталях, наращиваются темпы перевооружения. Вместе с этим постоянно продвигается риторика "российской угрозы", подчеркнул Мема.