"Пришло время". На Западе сделали заявление о войне с Россией - РИА Новости, 28.11.2025
17:05 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/konflikt-2058429204.html
"Пришло время". На Западе сделали заявление о войне с Россией
"Пришло время". На Западе сделали заявление о войне с Россией - РИА Новости, 28.11.2025
"Пришло время". На Западе сделали заявление о войне с Россией
Граждане Европы должны объединиться, чтобы предотвратить конфликт с Россией, к которому толкают ЕС, заявил член финской национально-консервативной партии... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T17:05:00+03:00
2025-11-28T17:05:00+03:00
в мире
россия
европа
киргизия
владимир путин
евросоюз
нато
россия
европа
киргизия
в мире, россия, европа, киргизия, владимир путин, евросоюз, нато
В мире, Россия, Европа, Киргизия, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО
"Пришло время". На Западе сделали заявление о войне с Россией

Мема: гражданам Европы надо объединиться, чтобы предотвратить конфликт с Россией

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Граждане Европы должны объединиться, чтобы предотвратить конфликт с Россией, к которому толкают ЕС, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Любой здравомыслящий человек понимает, куда нас ведут. Европа готовится к военному противостоянию с Россией. <…> Пришло время гражданам ЕС объединиться, чтобы остановить этот опасный путь к разрушению", — подчеркнул он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На Западе заговорили о войне с Россией после решения Макрона
Вчера, 16:07
Политик отметил, что многие страны Европы переходят от добровольной военной службы к обязательной, готовятся дополнительные места в госпиталях, наращиваются темпы перевооружения. Вместе с этим постоянно продвигается риторика "российской угрозы", подчеркнул Мема.
Накануне президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию заявил, что утверждения о планах России якобы напасть на Европу звучат смешно.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. При этом альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
СМИ выступили с громким призывом к Украине из-за катастрофы в зоне СВО
Вчера, 15:45
 
В миреРоссияЕвропаКиргизияВладимир ПутинЕвросоюзНАТО
 
 
