МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Граждане Европы должны объединиться, чтобы предотвратить конфликт с Россией, к которому толкают ЕС, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
Политик отметил, что многие страны Европы переходят от добровольной военной службы к обязательной, готовятся дополнительные места в госпиталях, наращиваются темпы перевооружения. Вместе с этим постоянно продвигается риторика "российской угрозы", подчеркнул Мема.
Накануне президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию заявил, что утверждения о планах России якобы напасть на Европу звучат смешно.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. При этом альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
