В Колумбии избирком наложил санкции на предвыборную кампанию Петро

МЕХИКО, 28 ноя - РИА Новости. Национальный избирательный совет Колумбии CNE установил, что предвыборная кампания президента Густаво Петро 2022 года прошла с нарушением избирательного законодательства, включая незаконное финансирование и превышение лимитов расходов более чем на 3,5 миллиарда песо, сообщила радиостанция Национальный избирательный совет Колумбии CNE установил, что предвыборная кампания президента Густаво Петро 2022 года прошла с нарушением избирательного законодательства, включая незаконное финансирование и превышение лимитов расходов более чем на 3,5 миллиарда песо, сообщила радиостанция Caracol

"Пленум Национального избирательного совета наложил санкции на президентскую кампанию "Петро-2022" за нерегулярное финансирование и нарушение электоральных лимитов на сумму более 3,5 миллиарда песо", - говорится в материале на сайте радиостанции.

По данным Caracol, санкции избиркома коснулись руководства президентской кампании: менеджера Рикардо Роа, который теперь возглавляет нефтегазовую Ecopetrol , аудитора Марии Люси Сото и казначея Люси Айди Могольон. Каждый из них должен выплатить более 2 миллиардов песо или 540 тысяч долларов США за незаконное финансирование кампании и еще столько же - за превышение лимитов финансирования в первом туре. Штрафы за нарушения в втором туре составили 170 тысяч долларов за незаконное финансирование и 160 тысяч - за превышение лимитов.

Кроме того, партии Unión Patriótica и Colombia Humana, входящие в победившую коалицию, оштрафованы на сумму 156 тысяч долларов за каждый из туров кампании.