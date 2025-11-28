Рейтинг@Mail.ru
В Колумбии избирком наложил санкции на предвыборную кампанию Петро - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:14 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/kolumbija-2058219902.html
В Колумбии избирком наложил санкции на предвыборную кампанию Петро
В Колумбии избирком наложил санкции на предвыборную кампанию Петро - РИА Новости, 28.11.2025
В Колумбии избирком наложил санкции на предвыборную кампанию Петро
Национальный избирательный совет Колумбии CNE установил, что предвыборная кампания президента Густаво Петро 2022 года прошла с нарушением избирательного... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T01:14:00+03:00
2025-11-28T01:14:00+03:00
в мире
колумбия
сша
густаво петро
ecopetrol
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796004368_0:0:2531:1425_1920x0_80_0_0_04af74c378eab20aec51fc50d757e73b.jpg
https://ria.ru/20251024/ssha-2050496746.html
https://ria.ru/20251024/ssha-2050494695.html
колумбия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796004368_0:0:2249:1687_1920x0_80_0_0_b7838e3e28e49386cc04ee3ed1b1f508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колумбия, сша, густаво петро, ecopetrol
В мире, Колумбия, США, Густаво Петро, Ecopetrol
В Колумбии избирком наложил санкции на предвыборную кампанию Петро

Движение главы Колумбии Петро оштрафовали за незаконное финансирование кампании

© AP Photo / Fernando VergaraКандидат в президенты Колумбии Густаво Петро
Кандидат в президенты Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Fernando Vergara
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 28 ноя - РИА Новости. Национальный избирательный совет Колумбии CNE установил, что предвыборная кампания президента Густаво Петро 2022 года прошла с нарушением избирательного законодательства, включая незаконное финансирование и превышение лимитов расходов более чем на 3,5 миллиарда песо, сообщила радиостанция Caracol.
"Пленум Национального избирательного совета наложил санкции на президентскую кампанию "Петро-2022" за нерегулярное финансирование и нарушение электоральных лимитов на сумму более 3,5 миллиарда песо", - говорится в материале на сайте радиостанции.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
США внесли в санкционный список семью президента Колумбии
24 октября, 22:35
По данным Caracol, санкции избиркома коснулись руководства президентской кампании: менеджера Рикардо Роа, который теперь возглавляет нефтегазовую Ecopetrol, аудитора Марии Люси Сото и казначея Люси Айди Могольон. Каждый из них должен выплатить более 2 миллиардов песо или 540 тысяч долларов США за незаконное финансирование кампании и еще столько же - за превышение лимитов финансирования в первом туре. Штрафы за нарушения в втором туре составили 170 тысяч долларов за незаконное финансирование и 160 тысяч - за превышение лимитов.
Кроме того, партии Unión Patriótica и Colombia Humana, входящие в победившую коалицию, оштрафованы на сумму 156 тысяч долларов за каждый из туров кампании.
Сообщается также, что в рамках решения о нарушениях CNE направил материалы в комиссию по обвинениям Палаты представителей и прокуратуру для расследования действий Рикардо Роа.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Минфин США объяснил санкции против президента Колумбии
24 октября, 22:16
 
В миреКолумбияСШАГуставо ПетроEcopetrol
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала