На колесе обозрения "Солнце Москвы" пройдет световое шоу в честь Дня матери
28.11.2025
На колесе обозрения "Солнце Москвы" пройдет световое шоу в честь Дня матери
Световое шоу пройдет на колесе обозрения "Солнце Москвы" в честь Дня матери, посетители смогут увидеть уникальную световую инсталляцию в воскресенье, сообщили... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T13:24:00+03:00
2025-11-28T13:24:00+03:00
2025-11-28T13:24:00+03:00
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Световое шоу пройдет на колесе обозрения "Солнце Москвы" в честь Дня матери, посетители смогут увидеть уникальную световую инсталляцию в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Солнца Москвы".
"В честь Дня матери на самом высоком колесе обозрения Европы
"Солнце Москвы" пройдет особенное световое шоу, посвященное одному из самых теплых и добрых праздников года. Гости и жители столицы смогут увидеть уникальную световую инсталляцию 30 ноября в 16.00", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что шоу станет ярким дополнением к семейным прогулкам и позволит всем желающим поздравить самых дорогих людей необычным и запоминающимся способом.
"Мы хотим, чтобы этот праздник стал еще более особенным для каждой мамы. Световая инсталляция на колесе обозрения "Солнце Москвы" - это наш способ сказать "спасибо" и подарить тёплые эмоции", - подчеркнули представители команды проекта, чьи слова приводит прес-служба.
В пресс-службе добавили, что праздничное оформление колеса обозрения можно будет увидеть в течение всего вечера.