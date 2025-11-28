Рейтинг@Mail.ru
На колесе обозрения "Солнце Москвы" пройдет световое шоу в честь Дня матери - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:24 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/koleso-2058326884.html
На колесе обозрения "Солнце Москвы" пройдет световое шоу в честь Дня матери
На колесе обозрения "Солнце Москвы" пройдет световое шоу в честь Дня матери - РИА Новости, 28.11.2025
На колесе обозрения "Солнце Москвы" пройдет световое шоу в честь Дня матери
Световое шоу пройдет на колесе обозрения "Солнце Москвы" в честь Дня матери, посетители смогут увидеть уникальную световую инсталляцию в воскресенье, сообщили... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T13:24:00+03:00
2025-11-28T13:24:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
россия
москва
день матери
общество
вднх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800106060_0:106:3223:1919_1920x0_80_0_0_74fa14576cff4e8a74d1191211b6e19e.jpg
https://ria.ru/20251126/den-materi-2057422313.html
https://ria.ru/20251127/rakova-2057928518.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800106060_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_4fda067956799841c0b07dc5da472202.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, день матери, общество, вднх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Россия, Москва, День матери, Общество, ВДНХ
На колесе обозрения "Солнце Москвы" пройдет световое шоу в честь Дня матери

На колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ пройдет световое шоу ко Дню матери

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКолесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ
Колесо обозрения Солнце Москвы на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Световое шоу пройдет на колесе обозрения "Солнце Москвы" в честь Дня матери, посетители смогут увидеть уникальную световую инсталляцию в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Солнца Москвы".
"В честь Дня матери на самом высоком колесе обозрения Европы "Солнце Москвы" пройдет особенное световое шоу, посвященное одному из самых теплых и добрых праздников года. Гости и жители столицы смогут увидеть уникальную световую инсталляцию 30 ноября в 16.00", - рассказали в пресс-службе.
День матери - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
День матери в России: история праздника, традиции, интересные факты
26 ноября, 08:00
Там отметили, что шоу станет ярким дополнением к семейным прогулкам и позволит всем желающим поздравить самых дорогих людей необычным и запоминающимся способом.
"Мы хотим, чтобы этот праздник стал еще более особенным для каждой мамы. Световая инсталляция на колесе обозрения "Солнце Москвы" - это наш способ сказать "спасибо" и подарить тёплые эмоции", - подчеркнули представители команды проекта, чьи слова приводит прес-служба.
В пресс-службе добавили, что праздничное оформление колеса обозрения можно будет увидеть в течение всего вечера.
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Москва отметит День матери праздничной программой
Вчера, 10:34
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниРоссияМоскваДень материОбществоВДНХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала