Назван кофе, на который россияне тратят меньше всего

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Меньше всего россияне в январе-ноябре 2025 года тратили на лунго, разновидность эспрессо, - средний чек на него составил всего 142 рубля, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол".

"Самым доступным по цене видом кофе стал лунго - его средняя стоимость составила 142 рубля. Американо в среднем приобретали за 148 рублей, эспрессо - за 162 рубля", - подсчитали аналитики.

При этом кофейные напитки с содержанием молока или сливок обходятся россиянам дороже. Например, раф, который изготавливают на основе эспрессо, по стоимости выше своей "базы" более чем в 1,5 раза: его средняя цена - 261 рубль. В то же время средняя цена капучино - 199 рублей, латте - 213 рублей.