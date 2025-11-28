https://ria.ru/20251128/kofe-2058227661.html
Назван кофе, на который россияне тратят меньше всего
Назван кофе, на который россияне тратят меньше всего - РИА Новости, 28.11.2025
Назван кофе, на который россияне тратят меньше всего
Меньше всего россияне в январе-ноябре 2025 года тратили на лунго, разновидность эспрессо, - средний чек на него составил всего 142 рубля, выяснили для РИА... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T03:04:00+03:00
2025-11-28T03:04:00+03:00
2025-11-28T11:01:00+03:00
общество
россия
кофе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058280391_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_85bc56a4e1af180f888f4ec94564e1cf.jpg
https://ria.ru/20251115/kofe-2055118568.html
https://ria.ru/20250402/kofe-2008807045.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058280391_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_94e68c71cdb75dc7b34e8505faa1e0ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, кофе
Назван кофе, на который россияне тратят меньше всего
"Атол": меньше всего россияне в январе-ноябре 2025 года тратили на кофе лунго
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Меньше всего россияне в январе-ноябре 2025 года тратили на лунго, разновидность эспрессо, - средний чек на него составил всего 142 рубля, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол".
"Самым доступным по цене видом кофе стал лунго - его средняя стоимость составила 142 рубля. Американо в среднем приобретали за 148 рублей, эспрессо - за 162 рубля", - подсчитали аналитики.
При этом кофейные напитки с содержанием молока или сливок обходятся россиянам дороже. Например, раф, который изготавливают на основе эспрессо, по стоимости выше своей "базы" более чем в 1,5 раза: его средняя цена - 261 рубль. В то же время средняя цена капучино - 199 рублей, латте - 213 рублей.
Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж по 22,3 миллиона чеков за январь-ноябрь 2025 года.