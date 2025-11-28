Рейтинг@Mail.ru
Назван кофе, на который россияне тратят меньше всего - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 28.11.2025 (обновлено: 11:01 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/kofe-2058227661.html
Назван кофе, на который россияне тратят меньше всего
Назван кофе, на который россияне тратят меньше всего - РИА Новости, 28.11.2025
Назван кофе, на который россияне тратят меньше всего
Меньше всего россияне в январе-ноябре 2025 года тратили на лунго, разновидность эспрессо, - средний чек на него составил всего 142 рубля, выяснили для РИА... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T03:04:00+03:00
2025-11-28T11:01:00+03:00
общество
россия
кофе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058280391_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_85bc56a4e1af180f888f4ec94564e1cf.jpg
https://ria.ru/20251115/kofe-2055118568.html
https://ria.ru/20250402/kofe-2008807045.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058280391_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_94e68c71cdb75dc7b34e8505faa1e0ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, кофе
Общество, Россия, Кофе
Назван кофе, на который россияне тратят меньше всего

"Атол": меньше всего россияне в январе-ноябре 2025 года тратили на кофе лунго

© Getty Images / nd3000Эспрессо
Эспрессо - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Getty Images / nd3000
Эспрессо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Меньше всего россияне в январе-ноябре 2025 года тратили на лунго, разновидность эспрессо, - средний чек на него составил всего 142 рубля, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол".
"Самым доступным по цене видом кофе стал лунго - его средняя стоимость составила 142 рубля. Американо в среднем приобретали за 148 рублей, эспрессо - за 162 рубля", - подсчитали аналитики.
Аугушту да Силва Кунья - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Ангола готова поставлять России качественный кофе, заявил посол
15 ноября, 05:07
При этом кофейные напитки с содержанием молока или сливок обходятся россиянам дороже. Например, раф, который изготавливают на основе эспрессо, по стоимости выше своей "базы" более чем в 1,5 раза: его средняя цена - 261 рубль. В то же время средняя цена капучино - 199 рублей, латте - 213 рублей.
Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж по 22,3 миллиона чеков за январь-ноябрь 2025 года.
Кофе в одной из кофеин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Россияне стали реже покупать кофе в общепите
2 апреля, 08:25
 
ОбществоРоссияКофе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала