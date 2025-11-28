Рейтинг@Mail.ru
В КНДР заявили о военном бесчинстве США - РИА Новости, 28.11.2025
02:34 28.11.2025
В КНДР заявили о военном бесчинстве США
Безрассудные действия США серьезно угрожают стабильности на Корейском полуострове и в регионе, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
ЦТАК: безрассудные действия США угрожают стабильности на Корейском полуострове

© AP Photo / Lee Jin-manФлаг КНДР возле границы между Северной и Южной Кореей
Флаг КНДР возле границы между Северной и Южной Кореей - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаг КНДР возле границы между Северной и Южной Кореей. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Безрассудные действия США серьезно угрожают стабильности на Корейском полуострове и в регионе, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Безрассудные военные действия США, которые начались с начала текущего года, серьезно угрожая стратегической стабильности на Корейском полуострове и в окружающем регионе, становятся более откровенными даже в этот момент, когда кончается год", - говорится в материале ЦТАК.
Согласно публикации, "военное бесчинство" США четко показывает, кто является источником нестабильности в регионе и инициатором изменения статуса-кво.
"Поскольку США продолжают обновлять рекорд в демонстрации военной силы, угрожающей странам в регионе, мы естественно будем активнее пользоваться необходимым правом для защиты своей государственной власти и интересов, мира и стабильности в регионе", - заключает ЦТАК.
