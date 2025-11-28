В КНДР заявили о военном бесчинстве США

"Поскольку США продолжают обновлять рекорд в демонстрации военной силы, угрожающей странам в регионе, мы естественно будем активнее пользоваться необходимым правом для защиты своей государственной власти и интересов, мира и стабильности в регионе", - заключает ЦТАК.