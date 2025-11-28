В КНДР заявили о военном бесчинстве США

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Безрассудные действия США серьезно угрожают стабильности на Корейском полуострове и в регионе, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Безрассудные военные действия США, которые начались с начала текущего года, серьезно угрожая стратегической стабильности на Корейском полуострове и в окружающем регионе, становятся более откровенными даже в этот момент, когда кончается год", - говорится в материале ЦТАК.
КНДР осудила санкции Минфина США
6 ноября, 03:35
Согласно публикации, "военное бесчинство" США четко показывает, кто является источником нестабильности в регионе и инициатором изменения статуса-кво.
"Поскольку США продолжают обновлять рекорд в демонстрации военной силы, угрожающей странам в регионе, мы естественно будем активнее пользоваться необходимым правом для защиты своей государственной власти и интересов, мира и стабильности в регионе", - заключает ЦТАК.
Глава МО КНДР пообещал ответить на угрозы США
8 ноября, 04:01