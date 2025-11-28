В Китае бездомный мужчина обманом жил за счет пяти женщин

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Бездомный мужчина в Китае, выдавая себя за состоятельного владельца ночного клуба, обманом заставил пять женщин покрывать его расходы на посещение дорогих ресторанов, покупку одежды и последней модели смартфона, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, в августе женщина под псевдонимом Лю Цянь подала заявление в полицию Шанхая . Она утверждала, что ее обманул 36-летний мужчина по фамилии Чэнь, который выдавал себя за владельца ночного клуба. Он пообещал заплатить ей 3,5 тысячи юаней (около 500 долларов) наличными за то, что она будет сопровождать его при посещении ресторанов и других развлекательных заведений.

Мужчина пришел домой к Лю Цянь с черным пакетом, в котором, как он показал, было около 50-60 тысяч юаней (7-8 тысяч долларов), и сказал, что этой суммы будет достаточно, чтобы компенсировать расходы и покрыть будущие траты. Когда Чэнь отошел, то женщина решила заглянуть в пакет, в котором лежали фальшивые деньги.

"В ходе расследования выяснилось, что Чэнь часто посещал высококлассные заведения каждый раз в сопровождении разных женщин. Он заставлял их покрывать все расходы на еду, напитки, отели и такси. Женщины охотно платили, считая Чэня состоятельным после того, как видели большую пачку денег, которая казалось настоящей. Когда они понимали, что это мошенничество, то Чэнь уже исчезал", - пишет газета.

Для мошенничества мужчина использовал поддельный аккаунт в соцсетях, где от лица специального агента предлагал крупную сумму денег за сопровождение. Уже во время личных встреч он показывал стопки ненастоящих банкнот, которые используют в банках для обучения сотрудников, помещая несколько настоящих купюр сверху и снизу стопки, а заплатить он обещал потом.

Газета пишет, что когда мошеннику не удавалось быстро найти новую жертву, то из-за финансовых трудностей он ночевал на скамейках в парках.