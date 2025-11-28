В России запретят фильмы, дискредитирующие традиционные ценности

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Закон о запрете в России фильмов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, обязывающий владельцев онлайн-кинотеатров не распространять подобные кинокартины, вступит в силу 1 марта 2026 года, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.