Рейтинг@Mail.ru
В России запретят фильмы, дискредитирующие традиционные ценности - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:53 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/kino-2058226914.html
В России запретят фильмы, дискредитирующие традиционные ценности
В России запретят фильмы, дискредитирующие традиционные ценности - РИА Новости, 28.11.2025
В России запретят фильмы, дискредитирующие традиционные ценности
Закон о запрете в России фильмов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, обязывающий владельцев онлайн-кинотеатров не... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T02:53:00+03:00
2025-11-28T02:53:00+03:00
культура
россия
ольга казакова
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/71587/54/715875440_0:512:5184:3428_1920x0_80_0_0_cb4f9a9e68477623065fb8026842c445.jpg
https://ria.ru/20250817/kinofilmy-2035846196.html
https://ria.ru/20250720/gd-2030261353.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/71587/54/715875440_576:0:5184:3456_1920x0_80_0_0_3feb8129931f9841a7ef1fca8a253e43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ольга казакова, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), культура
Культура, Россия, Ольга Казакова, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Культура
В России запретят фильмы, дискредитирующие традиционные ценности

Запрет фильмов с дискредитацией традиционных ценностей вступит в силу 1 марта

© РИА Новости / Евгений БиятовПросмотр фильма
Просмотр фильма - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Просмотр фильма. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Закон о запрете в России фильмов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, обязывающий владельцев онлайн-кинотеатров не распространять подобные кинокартины, вступит в силу 1 марта 2026 года, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
"Первого марта 2026 года вступает в силу закон, который возлагает на владельцев онлайн-кинотеатров обязанность не допускать распространение аудио-визуальных произведений, содержащих дискредитацию или пропаганду отрицания традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - сказала Казакова.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
В Госдуме рассказали о проверке и запрете фильмов
17 августа, 01:48
Она отметила, что наличие в фильмах подобных нарушений будет являться основанием для отказа в выдаче или отзыва прокатного удостоверения. Депутат уточнила, что в случае принятия Минкультуры РФ решения об отказе или отзыве прокатного удостоверения фильма, Роскомназдор будет направлять владельцам онлайн-кинотеатров требование прекратить распространение кинокартины. Это требование должно быть выполнено в течение суток.
"То же самое относится к владельцам сайтов или страниц в соцсетях, чья суточная аудитория составляет более 500 тысяч (пользователей - ред). Роскомнадзор будет направлять владельцу ресурса требование прекратить распространение такого контента на основании заключения Минкультуры РФ о наличии в нем недопустимых материалов", - добавила Казакова.
Депутат напомнила, что традиционные российские духовно-нравственные ценности обозначены в указе президента РФ № 809.
"Это понятные и разделяемые всем нашим народом ценности, которые мы обязаны защищать", - подытожила парламентарий.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В Госдуме доработали проект о прокатных удостоверениях для показа фильмов
20 июля, 13:27
 
КультураРоссияОльга КазаковаГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Культура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала