В России запретят фильмы, дискредитирующие традиционные ценности
В России запретят фильмы, дискредитирующие традиционные ценности - РИА Новости, 28.11.2025
В России запретят фильмы, дискредитирующие традиционные ценности
Закон о запрете в России фильмов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, обязывающий владельцев онлайн-кинотеатров не...
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Закон о запрете в России фильмов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, обязывающий владельцев онлайн-кинотеатров не распространять подобные кинокартины, вступит в силу 1 марта 2026 года, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
"Первого марта 2026 года вступает в силу закон, который возлагает на владельцев онлайн-кинотеатров обязанность не допускать распространение аудио-визуальных произведений, содержащих дискредитацию или пропаганду отрицания традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - сказала Казакова
.
Она отметила, что наличие в фильмах подобных нарушений будет являться основанием для отказа в выдаче или отзыва прокатного удостоверения. Депутат уточнила, что в случае принятия Минкультуры РФ
решения об отказе или отзыве прокатного удостоверения фильма, Роскомназдор будет направлять владельцам онлайн-кинотеатров требование прекратить распространение кинокартины. Это требование должно быть выполнено в течение суток.
"То же самое относится к владельцам сайтов или страниц в соцсетях, чья суточная аудитория составляет более 500 тысяч (пользователей - ред). Роскомнадзор
будет направлять владельцу ресурса требование прекратить распространение такого контента на основании заключения Минкультуры РФ о наличии в нем недопустимых материалов", - добавила Казакова.
Депутат напомнила, что традиционные российские духовно-нравственные ценности обозначены в указе президента РФ № 809.
"Это понятные и разделяемые всем нашим народом ценности, которые мы обязаны защищать", - подытожила парламентарий.