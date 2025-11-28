В Киеве прогремел взрыв

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел в одном из районов Киева возле автозаправочной станции, начался пожар, передает агентство УНИАН.
"На Оболони в Киеве прозвучал мощный взрыв, и начался пожар. Сообщается, что взрыв произошел возле АЗС", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
Полиция Киева позднее в своем Telegram-канале написала, что взрыв произошел в помещение СТО во время работ по замене газовых фильтров транспортного средства. Ведомство уточнило, что пострадавших нет. На месте сейчас работают сотрудники госслужбы по ЧС, они выясняют все обстоятельства инцидента, заключили правоохранители.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.