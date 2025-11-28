Рейтинг@Mail.ru
Politico назвала новый вариант мирного плана из 19 пунктов лучшим для Киева - РИА Новости, 28.11.2025
15:01 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/kiev-2058369142.html
Politico назвала новый вариант мирного плана из 19 пунктов лучшим для Киева
Politico назвала новый вариант мирного плана из 19 пунктов лучшим для Киева - РИА Новости, 28.11.2025
Politico назвала новый вариант мирного плана из 19 пунктов лучшим для Киева
Новый вариант плана по урегулированию украинского конфликта, который включает 19 пунктов, может быть самым лучшим вариантом, на который Киев сможет реально... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T15:01:00+03:00
2025-11-28T15:01:00+03:00
Politico назвала новый вариант мирного плана из 19 пунктов лучшим для Киева

Politico: новый вариант мирного плана из 19 пунктов будет лучшим для Киева

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Новый вариант плана по урегулированию украинского конфликта, который включает 19 пунктов, может быть самым лучшим вариантом, на который Киев сможет реально рассчитывать, отмечает обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.
В понедельник газета Washington Post сообщила, что предлагаемый США план по мирному урегулированию на Украине после переговоров американцев с представителями Киева и Брюсселя в Женеве был сокращен с 28 до 19 пунктов.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На Западе предрекли Европе проблемы "вселенского" масштаба из-за плана США
Вчера, 13:45
В своей статье Деттмер рассуждает о проблемах, с которыми она сталкивается Украина. Так, по его словам, страна может оказаться еще в более ослабленном состоянии как на поле боя, так и во внутренней политике. Автор статьи подчеркивает, что в данный момент ВСУ "находятся в трудном положении" и не имеют численного преимущества на фронте.
Деттмер также вкратце упоминает другие трудности страны, например, коррупционный скандал, с которым связаны соратники Владимира Зеленского, и недостаток средств. По его мнению, на фоне всех этих проблем, новый вариант плана по урегулирования конфликта является наиболее подходящим вариантом для Киева. "Переделанный вариант "мирного плана" (по Украине - ред) из 19 пунктов может быть самым лучшим вариантом, на который Киев может реально рассчитывать", - отмечает автор статьи. Кроме того, Деттмер критикует действия западных союзников Киева на протяжении украинского конфликта. По его словам, партнеры были все время недальновидными, и их мышление не было прагматичным.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Обвинят Москву". В США раскрыли план ЕС по срыву мира на Украине
27 ноября, 09:37
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Мирный план США по Украине может снова измениться, считает Кулеба
27 ноября, 12:58
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Во вторник Песков заявил, что Москва понимает, что в опубликованный текст плана Трампа по Украине вносятся коррективы. По его словам, России был передан набросок американского плана, он во многом соответствует духу Анкориджа. Песков добавил, что текст, который оказался у российской стороны, претерпел изменения. Россия ожидает, когда США поделятся планами по урегулированию, предпочтительно, по официальным каналам, заявил представитель Кремля. Песков не исключил, что в какой-то момент настанет время для контактов РФ и США по мирному плану, и назвал проект Трампа по урегулированию субстантивным.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Кремле рассказали, когда состоится разговор по мирному плану США
Вчера, 11:38
 
