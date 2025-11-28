Politico назвала новый вариант мирного плана из 19 пунктов лучшим для Киева

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Новый вариант плана по урегулированию украинского конфликта, который включает 19 пунктов, может быть самым лучшим вариантом, на который Киев сможет реально рассчитывать, отмечает обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.
В своей статье Деттмер рассуждает о проблемах, с которыми она сталкивается Украина. Так, по его словам, страна может оказаться еще в более ослабленном состоянии как на поле боя, так и во внутренней политике. Автор статьи подчеркивает, что в данный момент ВСУ "находятся в трудном положении" и не имеют численного преимущества на фронте.
Деттмер также вкратце упоминает другие трудности страны, например, коррупционный скандал, с которым связаны соратники Владимира Зеленского, и недостаток средств. По его мнению, на фоне всех этих проблем, новый вариант плана по урегулирования конфликта является наиболее подходящим вариантом для Киева. "Переделанный вариант "мирного плана" (по Украине - ред) из 19 пунктов может быть самым лучшим вариантом, на который Киев может реально рассчитывать", - отмечает автор статьи. Кроме того, Деттмер критикует действия западных союзников Киева на протяжении украинского конфликта. По его словам, партнеры были все время недальновидными, и их мышление не было прагматичным.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Во вторник Песков заявил, что Москва понимает, что в опубликованный текст плана Трампа по Украине вносятся коррективы. По его словам, России был передан набросок американского плана, он во многом соответствует духу Анкориджа. Песков добавил, что текст, который оказался у российской стороны, претерпел изменения. Россия ожидает, когда США поделятся планами по урегулированию, предпочтительно, по официальным каналам, заявил представитель Кремля. Песков не исключил, что в какой-то момент настанет время для контактов РФ и США по мирному плану, и назвал проект Трампа по урегулированию субстантивным.