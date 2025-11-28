Эксперты спрогнозировали рост числа кибератак на логистические компании

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Число кибератак на логистические компании в России вырастет перед Новым годом - хакерские атаки будут запускаться в том числе для получения коммерческой выгоды, такими прогнозами с РИА новости поделились в компании "Нейроинформ".
"Логистическим компаниям нужно быть готовыми к тому, что в декабре этого года хакеры будут запускать различные типы вредоносных кибератак для получения коммерческой выгоды. К таким выводам аналитики компании пришли, опираясь на свой профессиональный опыт в области анализа и оценки киберрисков, а также на данные, полученные в ходе изучения наиболее распространенных киберугроз в России в течение последних лет", - сказали в компании.
Эксперт отметил рост числа точечных кибератак в России
1 октября, 05:24
По прогнозам специалистов, число DDoS-атак на логистическую сферу в декабре этого года может вырасти в 3-4 раза по сравнению с предыдущим месяцем. В этот период у компаний из этой сферы начинается высокий сезон, возрастают объемы перевозок и количество заказов по доставке грузов - любые сбои в работе организаций могут нанести максимальный ущерб бизнесу. В это время хакеры понимают, что компании согласятся на выкуп, чтобы избежать простоев и потери дохода.
Как рассказали эксперты, DDoS-атаки могут быть направлены на онлайн-сервисы для клиентов и партнеров, системы отслеживания отправлений и порталы для управления перевозками.
"Помимо этого, перед новогодними праздниками может произойти всплеск кибератак на логистические компании с использованием программ-вымогателей. По предварительным оценкам экспертов "Нейроинформ", количество подобных атак в декабре 2025 года может вырасти в 2-2,5 раза по сравнению с ноябрем этого года. Программы-вымогатели предназначены для блокировки доступа к системе или шифрования пользовательских данных с последующим требованием выкупа", - добавили в "Нейроинформ".
Аналитики отметили рост числа DDoS-атак на российские банки
7 ноября, 04:44