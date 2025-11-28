https://ria.ru/20251128/khimki-2058436047.html
Более 180 младенцев появились на свет в роддоме подмосковных Химок
Более 180 младенцев появились на свет в роддоме подмосковных Химок - РИА Новости, 28.11.2025
Более 180 младенцев появились на свет в роддоме подмосковных Химок
Спустя почти два месяца после открытия Химкинского родильного дома в его стенах на свет появились 189 малышей, за неделю в нем родились 36 детей, сообщает... РИА Новости, 28.11.2025
химки (городской округ в московской области)
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058435421_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b695aa233681c5110b2d4ae0ce032857.jpg
Более 180 младенцев появились на свет в роддоме подмосковных Химок
В роддоме Химок появилось на свет 36 детей за неделю
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Спустя почти два месяца после открытия Химкинского родильного дома в его стенах на свет появились 189 малышей, за неделю в нем родились 36 детей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
В пресс-службе подчеркнули, что палаты рассчитаны на совместное пребывание матери и ребенка и включают варианты размещения от одноместных до трехместных палат. В каждом блоке есть индивидуальные санузлы с душевыми.
Медицинская инфраструктура больницы оснащена передовым оборудованием. Здесь имеются аппараты для коагуляции, системы для реинфузии крови, устройства для контроля сердечного ритма плода (КТГ), ультразвукового исследования (УЗИ), искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Помимо этого, используются специальные стойки для проведения эндоскопических операций и кольпоскопии.
Ранее в пресс-службе сообщали, что первые паспорта вручили 14 школьникам из подмосковных Химок, церемония прошла в зале местной картинной галереи.