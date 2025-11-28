Рейтинг@Mail.ru
Свыше 70 тысяч школьников Химок приняли участие в патриотических кружках - РИА Новости, 28.11.2025
14:12 28.11.2025
Свыше 70 тысяч школьников Химок приняли участие в патриотических кружках
Свыше 70 тысяч школьников Химок приняли участие в патриотических кружках - РИА Новости, 28.11.2025
Свыше 70 тысяч школьников Химок приняли участие в патриотических кружках
Более 70 тысяч школьников подмосковных Химок приняли участие в патриотических кружках в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
химки (городской округ в московской области)
Свыше 70 тысяч школьников Химок приняли участие в патриотических кружках

Свыше 70 тысяч школьников Химок участвовали в патриотических кружках в 2025 году

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 70 тысяч школьников подмосковных Химок приняли участие в патриотических кружках в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Данные были озвучены на заседании координационного совета по реализации программы "Успех V единстве поколений", где подвели итоги 2025 года и обозначили ключевые задачи на 2026 год.
Один из примеров внеурочной деятельности – кружок по работе с беспилотными летательными аппаратами. С 15 октября ученики школ № 8, 15, 20, "Триумф" и "Лига Первых" могут проходить обучение на мастер-классах и открытых уроках.
В Химках патриотическим воспитанием занимаются и в других форматах: работают школьные музеи, открыты кадетские классы, развиваются "Движение первых" и "Юнармия". Сейчас более 70 тысяч учащихся посещают эти клубы, кружки и секции. В 2026 году планируют проводить больше тематических мероприятий и привлекать больше участников по всем направлениям.
"Сегодня в Химках внедряют не просто кружки и секции при школах, а создают опорный каркас духовного роста молодежи. Наши дети должны понимать: за ними стоит мощная история, великие имена и победы, которые объединяют нас в единый народ", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя совета депутатов Александра Васильева.
Работа совета направлена на объединение усилий всех участников, координацию мероприятий и определение дальнейших перспектив развития программы "Успех V единстве поколений".
