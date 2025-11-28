Рейтинг@Mail.ru
Министр войны США накормил бойцов индейкой
02:29 28.11.2025
Министр войны США накормил бойцов индейкой
Министр войны США накормил бойцов индейкой - РИА Новости, 28.11.2025
Министр войны США накормил бойцов индейкой
Американский министр войны Пит Хегсет на борту авианосца в Карибском море накормил бойцов индейкой, заявив, что употребление птицы является обязательным. РИА Новости, 28.11.2025
в мире
карибское море
пит хегсет
министерство обороны сша
карибское море
2025
в мире, карибское море, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Карибское море, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Министр войны США накормил бойцов индейкой

Пит Хегсет накормил бойцов на авианосце обязательной индейкой

ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Американский министр войны Пит Хегсет на борту авианосца в Карибском море накормил бойцов индейкой, заявив, что употребление птицы является обязательным.
"Мы тут угощаем обедом в честь Дня благодарения. Индейка обязательна", - сказал министр войны на распространенном Пентагоном видео из столовой авианосца.
Как сказал Хегсет, военнослужащие получат индейку, хотят они того или нет.
С министром была его супруга. Хегсету она попеняла на неряшливость, когда он пролил немного соуса. Шеф Пентагона подчеркнул, что действие требует скорости, поскольку другие военнослужащие ждут.
В миреКарибское мореПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
