Министр войны США накормил бойцов индейкой
Министр войны США накормил бойцов индейкой - РИА Новости, 28.11.2025
Министр войны США накормил бойцов индейкой
Американский министр войны Пит Хегсет на борту авианосца в Карибском море накормил бойцов индейкой, заявив, что употребление птицы является обязательным.
карибское море
