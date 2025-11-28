В Саратовской области у подростка удалили десять крупных камней

Врачи в Саратовской области удалили в ходе операции из желчного пузыря подростка десять крупных камней

САРАТОВ, 28 ноя — РИА Новости. Врачи в Саратовской области удалили в ходе операции из желчного пузыря 17-летнего подростка десять крупных камней, образовавшихся из-за его пристрастия к фастфуду и газировке, сообщает Балаковская городская клиническая больница.

"Острый калькулезный холецистит у 17-летнего подростка. Пациент, несмотря на отсутствие лишнего веса, страдал от болей в правом подреберье около двух лет. Симптомы были неявными — тяжесть после обильной еды или "тянущий" правый бок к вечеру (без тошноты, привкуса горечи во рту и прочего), что позволяло ему долгое время заглушать боль самостоятельно обезболивающими, игнорируя врачей. Причиной критического состояния стало питание, а именно: пристрастие к чипсам, фастфуду и газировке", — рассказало медучреждение в Telegram-канале

Заведующий хирургическим отделением № 1 Роман Репин пояснил, что застой желчи привел к образованию десяти крупных кальцинированных камней. К моменту госпитализации желчный пузырь был воспаленным, с признаками начавшегося некроза.

"Пациент обратился в стационар только тогда, когда прием лекарств дома перестал действовать. В приемном покое городской больницы его осматривал и принимал детский хирург Валерий Захаров. Он пояснил, что в данной ситуации при отсутствии оперативного вмешательства камни могли бы спровоцировать механическую желтуху или кишечную непроходимость", — сообщили в больнице.