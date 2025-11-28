В Калининграде открыли мурал, посвященный Великой Отечественной войне

"Открытие мурала, посвященного генерал-лейтенанту Фёдору Озерову и его сыну Владимиру, младшему лейтенанту, состоялось 28 ноября. Это первое в областном центре монументальное изображение, посвященное истории Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.