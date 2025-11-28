Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде открыли мурал, посвященный Великой Отечественной войне
28.11.2025
В Калининграде открыли мурал, посвященный Великой Отечественной войне
В Калининграде открыли мурал, посвященный Великой Отечественной войне - РИА Новости, 28.11.2025
В Калининграде открыли мурал, посвященный Великой Отечественной войне
Первый мурал, посвященный героям Великой Отечественной войны, открыли в Калининграде, он посвящен генерал-лейтенанту Федору Озерову и его сыну, младшему... РИА Новости, 28.11.2025
В Калининграде открыли мурал, посвященный Великой Отечественной войне

В Калининграде открыли мурал, посвященный героям Великой Отечественной войны

© Фото : Правительство Калининградской областиПервый мурал, посвященный героям Великой Отечественной войны, открыли в Калининграде
Первый мурал, посвященный героям Великой Отечественной войны, открыли в Калининграде - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Правительство Калининградской области
Первый мурал, посвященный героям Великой Отечественной войны, открыли в Калининграде
КАЛИНИНГРАД, 28 ноя – РИА Новости. Первый мурал, посвященный героям Великой Отечественной войны, открыли в Калининграде, он посвящен генерал-лейтенанту Федору Озерову и его сыну, младшему лейтенанту Владимиру, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Открытие мурала, посвященного генерал-лейтенанту Фёдору Озерову и его сыну Владимиру, младшему лейтенанту, состоялось 28 ноября. Это первое в областном центре монументальное изображение, посвященное истории Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что калининградцы хорошо знают имя генерал-лейтенанта Федора Озерова, в честь которого названа одна из центральных улиц города. Он сражался с гитлеровцами в Прибалтике, на Курской дуге, Волховском фронте, в Белоруссии и Польше, во главе 50-й армии участвовал в Восточно-Прусской наступательной операции, штурмовал Кёнигсберг и после капитуляции гитлеровцев был назначен первым начальником советского гарнизона взятого города. Его 20-летний сын Владимир, командир тяжелого бомбардировщика, геройски погиб на Курской дуге.
"Открытие мурала – небольшой, но важный шаг в сохранении исторической правды. И мы, как жители Калининградской области, региона, рожденного Победой, должны ее беречь", – приводит пресс-служба слова губернатора Алексея Беспрозванных.
Портреты генерал-лейтенанта Фёдора Озерова и его сына размещены в центре города, на фасаде общежития БФУ им. И. Канта. Неподалеку находится Военный учебный центр вуза, который занимается военной подготовкой сержантов и рядовых (матросов) запаса по военно-учетным специальностям. Общее число обучающихся там достигает почти 200 человек.
