В Госдуму внесли проект соглашения с Индией о направлении военных

Также соглашение направлено на определение организации материально-технического обеспечения воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов государств при выполнении ими задач в ходе проведения совместных учений, тренировок, оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф и в других случаях по договоренности, уточняется в документе.