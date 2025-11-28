https://ria.ru/20251128/kabmin-2058515137.html
В Госдуму внесли проект соглашения с Индией о направлении военных
В Госдуму внесли проект соглашения с Индией о направлении военных - РИА Новости, 28.11.2025
В Госдуму внесли проект соглашения с Индией о направлении военных
Кабмин РФ внес в Госдуму проект о ратификации соглашения о порядке взаимного направления воинских формирований, военных кораблей и воздушных судов России и... РИА Новости, 28.11.2025
россия
индия
москва
госдума рф
россия
индия
москва
В Госдуму внесли проект соглашения с Индией о направлении военных
В Госдуму внесли проект соглашения с Индией о порядке направления военных
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Кабмин РФ внес в Госдуму проект о ратификации соглашения о порядке взаимного направления воинских формирований, военных кораблей и воздушных судов России и Индии, соответствующий документ размещен в думской электронной базе
.
"Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индии о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Российской Федерации на территорию Республики Индии и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индии на территорию Российской Федерации и организации их взаимного материально-технического обеспечения, подписанное в городе Москва
18 февраля 2025 года", - сказано в проекте.
В пояснительной записке отмечается, что соглашение разработано для определения порядка направления воинских формирований, организации заходов в порт военных кораблей и использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры военными воздушными судами РФ
и Индии
.
Также соглашение направлено на определение организации материально-технического обеспечения воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов государств при выполнении ими задач в ходе проведения совместных учений, тренировок, оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф и в других случаях по договоренности, уточняется в документе.
"Ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Индией в военной области, установит упрощенный уведомительный порядок захода военных кораблей флотов России и Индии в порты обоих государств, а также использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры военными воздушными судами обоих государств", - добавляется в документе.