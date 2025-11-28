Правительство внесло в Госдуму новый проект о контроле недропользования

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об усилении контроля за осуществлением иностранных инвестиций в сфере недропользования и производства рыбной продукции, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ подготовлен в целях обеспечения реализации комплекса мер, направленных на предупреждение рисков, возникающих при осуществлении иностранных инвестиций в организации, чья деятельность имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также совершенствования правового регулирования в данной сфере правоотношений.

Законопроект расширяет перечень видов деятельности, имеющих стратегическое значение, включая в него, в частности, пользование участком недр, который не отнесен к участкам недр федерального значения и расположен на территории одного или нескольких субъектов РФ

Речь идет об участках, которые содержат: месторождения с извлекаемыми запасами нефти от 50 миллионов до 70 миллионов тонн, с запасами газа от 30 миллиардов до 50 миллиардов кубических метров, коренные (рудные) с запасами золота от 30 до 50 тонн, с запасами меди от 300 тысяч до 500 тысяч тонн; проявления урана, особо чистого кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, алмазов (за исключением россыпных), лития (за исключением гидроминерального сырья), металлов платиновой группы (за исключением россыпных).

К стратегическим видам деятельности предлагается отнести и пользование участками недр, не отнесенных к федеральным недрам, в случае, когда осуществляющие пользование ими хозобщества находятся под контролем одного лица, и при условии, что объем запасов полезных ископаемых на таких участках составляет суммарно от 70 миллионов извлекаемых запасов тонн нефти, или от 50 миллиардов кубических метров запасов газа, или от 500 тысяч тонн запасов меди, или от 50 тонн запасов золота коренных (рудных) месторождений

Помимо этого, стратегическим видом будет считаться пользование участками недр, которые не отнесены к местным недрам и содержат подземные воды, используемые для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет 3 000 кубических метров в сутки и более. Однако это не касается случаев добычи подземных вод пользователями таких участков для собственных производственных и технологических нужд.

Законопроект включает в перечень стратегических видов и деятельность по производству рыбной продукции в случае, когда выручка хозяйствующего субъекта от нее составляет 50% и более общей суммы выручки за последний год, а суммарная балансовая стоимость активов такого субъекта и его группы лиц превышает 800 миллионов рублей.