Израиль стягивает бронетехнику в провинции Дамаск, пишут СМИ
Израильская армия направила в провинцию Дамаск танки и бронетехнику вслед за авиацией, передает телеканал Syria TV. РИА Новости, 28.11.2025
28.11.2025
Syria TV: Израиль направил танки и бронетехнику к сирийскому поселению Бейт-Джан
БЕЙРУТ, 28 ноя — РИА Новости.
Израильская армия направила в провинцию Дамаск танки и бронетехнику вслед за авиацией, передает телеканал Syria TV
"Два танка и четыре военные бронемашины вошли в окрестности поселения Бейт-Джан. Вместе с тем в небе находятся вертолеты оккупационного Израиля", — говорится в сообщении.
По информации телеканала, израильская авиация нанесла удары по Бейт-Джану, по предварительным данным, там погибли не менее 13 мирных жителей, еще 25 получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть женщины и дети.
Сирийская служба гражданской обороны заявила, что спасатели уже несколько часов не могут попасть в поселение, чтобы помочь застрявшим под завалами людям и вытащить тела погибших.
Атака израильских ВВС последовала после инцидента между военнослужащими ЦАХАЛ, проводившими рейд в Бейт-Джане, и местными жителями, которые окружили военную колонну.
В декабре 2024 года, после смены власти в Сирии, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
заявил, что соглашение о разъединении сил на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули позиции. Поэтому он отдал армии приказ занять зону разграничения.
С тех пор ЦАХАЛ регулярно проводит рейды в сирийских провинциях Дераа и Кунейтра, устанавливая блокпосты и задерживая местных жителей. Дамаск не раз призывал мировое сообщество надавить на Тель-Авив
, чтобы прекратить эти действия, которые, как утверждает президент на переходный период Ахмед аш-Шараа
, угрожают стабильности не только Сирии, но и всего региона.