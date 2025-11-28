Израиль стягивает бронетехнику в провинции Дамаск, пишут СМИ

БЕЙРУТ, 28 ноя — РИА Новости. Израильская армия направила в провинцию Дамаск танки и бронетехнику вслед за авиацией, передает телеканал Израильская армия направила в провинцию Дамаск танки и бронетехнику вслед за авиацией, передает телеканал Syria TV

"Два танка и четыре военные бронемашины вошли в окрестности поселения Бейт-Джан. Вместе с тем в небе находятся вертолеты оккупационного Израиля", — говорится в сообщении.

По информации телеканала, израильская авиация нанесла удары по Бейт-Джану, по предварительным данным, там погибли не менее 13 мирных жителей, еще 25 получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть женщины и дети.

Сирийская служба гражданской обороны заявила, что спасатели уже несколько часов не могут попасть в поселение, чтобы помочь застрявшим под завалами людям и вытащить тела погибших.

Атака израильских ВВС последовала после инцидента между военнослужащими ЦАХАЛ, проводившими рейд в Бейт-Джане, и местными жителями, которые окружили военную колонну.

В декабре 2024 года, после смены власти в Сирии, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули позиции. Поэтому он отдал армии приказ занять зону разграничения.