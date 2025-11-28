https://ria.ru/20251128/izrail-2058249820.html
СМИ сообщили об ударах Израиля по поcелению Бейт-Джан в провинции Дамаск
СМИ сообщили об ударах Израиля по поcелению Бейт-Джан в провинции Дамаск - РИА Новости, 28.11.2025
СМИ сообщили об ударах Израиля по поcелению Бейт-Джан в провинции Дамаск
Израильская боевая авиация атакует поселение Бейт-Джан в провинции Дамаск, есть жертвы среди мирного населения, информирует сирийская газета Al-Watan. РИА Новости, 28.11.2025
СМИ сообщили об ударах Израиля по поcелению Бейт-Джан в провинции Дамаск
