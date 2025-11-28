Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили об ударах Израиля по поcелению Бейт-Джан в провинции Дамаск
08:56 28.11.2025 (обновлено: 08:58 28.11.2025)
СМИ сообщили об ударах Израиля по поcелению Бейт-Джан в провинции Дамаск
СМИ сообщили об ударах Израиля по поcелению Бейт-Джан в провинции Дамаск - РИА Новости, 28.11.2025
СМИ сообщили об ударах Израиля по поcелению Бейт-Джан в провинции Дамаск
Израильская боевая авиация атакует поселение Бейт-Джан в провинции Дамаск, есть жертвы среди мирного населения, информирует сирийская газета Al-Watan. РИА Новости, 28.11.2025
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта, дамаск (мухафаза)
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта, Дамаск (мухафаза)
СМИ сообщили об ударах Израиля по поcелению Бейт-Джан в провинции Дамаск

Израильские ВВС нанесли удары по поcелению Бейт-Джан в провинции Дамаск

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
БЕЙРУТ, 28 ноя - РИА Новости. Израильская боевая авиация атакует поселение Бейт-Джан в провинции Дамаск, есть жертвы среди мирного населения, информирует сирийская газета Al-Watan.
«
"Самолеты оккупационного Израиля продолжают наносить удары по поселению Бейт-Джан (около 50 км от Дамаска - ред.) в провинции Дамаск, атакуя мирных граждан", - пишет издание.
По данным газеты, удары начались, после того как группа израильских военных, проводившая рейд в сирийском поселении, была окружена местными жителями.
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликтаДамаск (мухафаза)
 
 
