Финские истребители провели тренировочный полет над Эстонией
12:31 28.11.2025
Финские истребители провели тренировочный полет над Эстонией
Четыре финских истребителя F/A-18 Hornet провели тренировочный полет в воздушном пространстве Эстонии, сообщили в пятницу военно-воздушные силы республики. РИА Новости, 28.11.2025
в мире, эстония, россия, финляндия, нато, f/a-18
В мире, Эстония, Россия, Финляндия, НАТО, F/A-18
Финские истребители F/A-18 Hornet провели тренировочный над Эстонией

© Фото : U.S. Air National Guard / Airman 1st Class Bridget RossignolИстребитель военно-воздушных сил Финляндии F/A-18 Hornet
Истребитель военно-воздушных сил Финляндии F/A-18 Hornet - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : U.S. Air National Guard / Airman 1st Class Bridget Rossignol
Истребитель военно-воздушных сил Финляндии F/A-18 Hornet . Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Четыре финских истребителя F/A-18 Hornet провели тренировочный полет в воздушном пространстве Эстонии, сообщили в пятницу военно-воздушные силы республики.
"ВВС Финляндии 27 ноября приняли участие в международном тренировочном мероприятии в воздушном пространстве Эстонии. В вылете участвовали четыре финских истребителя F/A-18 Hornet", - говорится в сообщении ВВС в соцсети X.
Как уточняют военно-воздушные силы, в тренировках также приняли участие самолеты из Швеции, Великобритании и Германии.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
