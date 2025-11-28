https://ria.ru/20251128/istrebiteli-2058307826.html
Финские истребители провели тренировочный полет над Эстонией
Четыре финских истребителя F/A-18 Hornet провели тренировочный полет в воздушном пространстве Эстонии, сообщили в пятницу военно-воздушные силы республики. РИА Новости, 28.11.2025
