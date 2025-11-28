Рейтинг@Mail.ru
Россия с начала года открыла более 200 месторождений ТПИ - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:27 28.11.2025 (обновлено: 05:47 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/iskopaemye-2058236566.html
Россия с начала года открыла более 200 месторождений ТПИ
Россия с начала года открыла более 200 месторождений ТПИ - РИА Новости, 28.11.2025
Россия с начала года открыла более 200 месторождений ТПИ
В этом году в России поставили на баланс более 200 месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ), рассказали РИА Новости в пресс-службе Роснедр. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T05:27:00+03:00
2025-11-28T05:47:00+03:00
экономика
россия
саратовская область
иркутская область
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16905/56/169055647_0:1018:2912:2656_1920x0_80_0_0_65ac5d4ee46551b51e752a25a4e44a00.jpg
https://ria.ru/20251123/g20-2056936712.html
https://ria.ru/20251125/rossiya-2057260848.html
россия
саратовская область
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16905/56/169055647_0:745:2912:2929_1920x0_80_0_0_a1dc5a5a497614da722343058d05fdc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, саратовская область, иркутская область, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Экономика, Россия, Саратовская область, Иркутская область, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Россия с начала года открыла более 200 месторождений ТПИ

Роснедра: более 200 месторождений ТПИ поставлено на баланс в 2025 году

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкШтанговый насос на нефтяной скважине
Штанговый насос на нефтяной скважине - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Штанговый насос на нефтяной скважине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В этом году в России поставили на баланс более 200 месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ), рассказали РИА Новости в пресс-службе Роснедр.
"Ежегодно силами недропользователей и государства удается открывать порядка 200 новых месторождений твёрдых полезных ископаемых. Это стабильный показатель, который демонстрирует эффективность совместной работы бизнеса и государства в сфере геологоразведки. Нынешний год не стал исключением, и уже сейчас открыто и поставлено на баланс более 200 месторождений", — сообщили в ведомстве.
Лидеры стран Группы двадцати на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Страны G20 заявили о росте спроса на критически важные полезные ископаемые
23 ноября, 15:28
Основными крупными открытиями в этом году стали месторождения калийно-магниевых солей, в частности Иванихинское в Саратовской области с запасами в один миллиард тонн, Целинное в том же регионе — два миллиарда тонн, а также участок недр Жидойское в Иркутской области с запасами в 17,3 миллиона тонн титана, 6,3 миллиона тонн фосфора и 218,8 миллиона тонн железных руд.
Кроме того, были поставлены на государственный баланс запасы Голевского месторождения сынныритовых руд (163,9 миллиона тонн) — нетрадиционное калий-алюминиевое сырье, добавили в Роснедрах.
Как сообщало Минприроды в беседе с РИА Новости в апреле, общие инвестиции в геологоразведку твердых полезных ископаемых в России в 2025 году ожидаются на уровне 132,6 миллиарда рублей против 92,45 миллиарда по итогам 2024 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Лучше бы оставалась страной-бензоколонкой: Россия снова расстроила Запад
25 ноября, 08:00
 
ЭкономикаРоссияСаратовская областьИркутская областьФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала