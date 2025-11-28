Россия с начала года открыла более 200 месторождений ТПИ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В этом году в России поставили на баланс более 200 месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ), рассказали РИА Новости в пресс-службе Роснедр.

"Ежегодно силами недропользователей и государства удается открывать порядка 200 новых месторождений твёрдых полезных ископаемых. Это стабильный показатель, который демонстрирует эффективность совместной работы бизнеса и государства в сфере геологоразведки. Нынешний год не стал исключением, и уже сейчас открыто и поставлено на баланс более 200 месторождений", — сообщили в ведомстве.