В центральной части Ирана произошли три землетрясения - РИА Новости, 28.11.2025
09:58 28.11.2025
В центральной части Ирана произошли три землетрясения
В центральной части Ирана произошли три землетрясения
Три землетрясения, одно из которых - магнитудой 5,1 балла, произошли в районе Бехабад в провинции Йезд, расположенной в центральной части Ирана
в мире
йезд
иран
йезд
иран
2025
в мире, йезд, иран
В мире, Йезд, Иран
В центральной части Ирана произошли три землетрясения

В Иране произошло три землетрясения магнитудой 5,1 балла

© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Depositphotos.com / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 ноя - РИА Новости. Три землетрясения, одно из которых - магнитудой 5,1 балла, произошли в районе Бехабад в провинции Йезд, расположенной в центральной части Ирана, передает агентство Young Journalists Club (YJC).
"Три землетрясения произошли в пятницу утром в Бехабаде, расположенном в 200 км от центра провинции Йезд, в этом районе зафиксированы землетрясения мощностью 4,9 баллов, 5,1 балла и 3,2 баллов", - говорится в сообщении агентства.
По словам главного руководителя службы управления кризисами провинции Эхсана Балакетфи, уточняет агентство, в результате землетрясений никто не пострадал, и не был нанесен материальный ущерб.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5
В миреЙездИран
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
