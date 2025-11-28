https://ria.ru/20251128/iran-2058263198.html
В центральной части Ирана произошли три землетрясения - РИА Новости, 28.11.2025
Три землетрясения, одно из которых - магнитудой 5,1 балла, произошли в районе Бехабад в провинции Йезд, расположенной в центральной части Ирана, передает... РИА Новости, 28.11.2025
В Иране произошло три землетрясения магнитудой 5,1 балла