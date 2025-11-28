https://ria.ru/20251128/inoagent-2058436654.html
Минюст включил Евгения Савостьянова* в реестр иностранных агентов
Минюст включил Евгения Савостьянова* в реестр иностранных агентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов политика и предпринимателя Евгения Савостьянова*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 28.11.2025
