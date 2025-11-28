https://ria.ru/20251128/inoagent-2058436530.html
Новостной портал DOXA* внесли в реестр иноагентов
Новостной портал DOXA* внесли в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов новостной портал DOXA*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 28.11.2025
