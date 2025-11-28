Рейтинг@Mail.ru
Новостной портал DOXA* внесли в реестр иноагентов
17:20 28.11.2025 (обновлено: 17:21 28.11.2025)
Новостной портал DOXA* внесли в реестр иноагентов
Новостной портал DOXA* внесли в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов новостной портал DOXA*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 28.11.2025
россия, происшествия
Россия, Происшествия
Новостной портал DOXA* внесли в реестр иноагентов

Минюст РФ внес в реестр иноагентов новостной портал DOXA

Здание министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов новостной портал DOXA*, сообщается на сайте ведомства.
"Двадцать восьмого ноября 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… новостной портал DOXA*", - говорится в сообщении.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
Василина Орлова* - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Василину Орлову* внесли в реестр иностранных агентов
Вчера, 17:18
 
