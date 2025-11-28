Рейтинг@Mail.ru
Имущество управделами главы Ингушетии обратили в доход государства - РИА Новости, 28.11.2025
17:44 28.11.2025
Имущество управделами главы Ингушетии обратили в доход государства
Имущество управделами главы Ингушетии обратили в доход государства - РИА Новости, 28.11.2025
Имущество управделами главы Ингушетии обратили в доход государства
Суд в Ингушетии по иску прокурора республики обратил в доход государства имущество управляющего делами главы региона на сумму более 80 миллионов рублей,... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T17:44:00+03:00
2025-11-28T17:44:00+03:00
республика ингушетия
россия
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика ингушетия
россия
московская область (подмосковье)
республика ингушетия, россия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Республика Ингушетия, Россия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Имущество управделами главы Ингушетии обратили в доход государства

Имущество управделами главы Ингушетии на 80 млн руб обратили в доход государства

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 28 ноя - РИА Новости. Суд в Ингушетии по иску прокурора республики обратил в доход государства имущество управляющего делами главы региона на сумму более 80 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура.
По информации ведомства, прокуратура совместно с региональным управлением ФСБ России провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции в отношении управляющего делами главы и правительства Республики Ингушетия.
«

"По результатам проверки установлены факты приобретения в собственность близких родственников должностного лица шести транспортных средств, трех квартир, двух домовладений, 11 земельных участков и двух машиномест на территории Московской области и Республики Ингушетия. При этом доказательств их приобретения на законные доходы не имеется", - говорится в сообщении.

Прокуратура направила в суд иск об обращении этого имущества общей стоимостью более 80 миллионов рублей в доход Российской Федерации.
"Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. После вступления решения суда в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его исполнение", - отметили в прокуратуре.
Республика ИнгушетияРоссияМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
