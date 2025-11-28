Имущество управделами главы Ингушетии обратили в доход государства

«

"По результатам проверки установлены факты приобретения в собственность близких родственников должностного лица шести транспортных средств, трех квартир, двух домовладений, 11 земельных участков и двух машиномест на территории Московской области и Республики Ингушетия. При этом доказательств их приобретения на законные доходы не имеется", - говорится в сообщении.