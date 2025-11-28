Имущество управделами главы Ингушетии обратили в доход государства

НАЛЬЧИК, 28 ноя - РИА Новости. Суд в Ингушетии по иску прокурора республики обратил в доход государства имущество управляющего делами главы региона на сумму более 80 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура.
По информации ведомства, прокуратура совместно с региональным управлением ФСБ России провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции в отношении управляющего делами главы и правительства Республики Ингушетия.
«
"По результатам проверки установлены факты приобретения в собственность близких родственников должностного лица шести транспортных средств, трех квартир, двух домовладений, 11 земельных участков и двух машиномест на территории Московской области и Республики Ингушетия. При этом доказательств их приобретения на законные доходы не имеется", - говорится в сообщении.
Прокуратура направила в суд иск об обращении этого имущества общей стоимостью более 80 миллионов рублей в доход Российской Федерации.
"Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. После вступления решения суда в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его исполнение", - отметили в прокуратуре.