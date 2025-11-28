https://ria.ru/20251128/indiya-2058411937.html
В Нью-Дели прошли переговоры о свободной торговле ЕАЭС и Индии
В Нью-Дели прошли переговоры о свободной торговле ЕАЭС и Индии - РИА Новости, 28.11.2025
В Нью-Дели прошли переговоры о свободной торговле ЕАЭС и Индии
Первый раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией состоялся в Нью-Дели, сообщила в... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T16:25:00+03:00
2025-11-28T16:25:00+03:00
2025-11-28T16:25:00+03:00
экономика
нью-дели
индия
россия
владимир ильичев
евразийский экономический союз
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805494470_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_fb35f692850b7e286dcebef6c92ba2ad.jpg
https://ria.ru/20251127/rossija-2058167167.html
https://ria.ru/20251120/gosduma-2056342129.html
нью-дели
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805494470_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_019e0bf041b8d8499e3240630e96d585.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, нью-дели, индия, россия, владимир ильичев, евразийский экономический союз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Нью-Дели, Индия, Россия, Владимир Ильичев, Евразийский экономический союз, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В Нью-Дели прошли переговоры о свободной торговле ЕАЭС и Индии
В Нью-Дели прошел первый раунд переговоров о свободной торговле ЕАЭС и Индии
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Первый раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией состоялся в Нью-Дели, сообщила в пятницу пресс-служба Минэкономразвития России.
"В Нью-Дели
дан старт переговорам по заключению соглашения о свободной торговле ЕАЭС
с Индией
, 26-28 ноября в Нью-Дели состоялся первый раунд переговоров", - говорится в сообщении министерства.
По словам заместителя министра экономического развития России Владимира Ильичева
, Россия заинтересована в углублении торгово-экономического сотрудничества с Индией.
"Это крупнейшая страна в мире по численности населения, наш третий торговый партнер. Заключение соглашения позволит обеспечить преференциальный доступ российским экономическим операторам на рынок емкостью в 1,5 миллиарда человек, а устранение заградительных пошлин на индийском рынке, которые могут превышать 100%, будет способствовать диверсификации российского экспорта", - сказал Ильичев, которого цитирует пресс-служба.
В министерстве отметили, что будущее соглашение должно затронуть широкий комплекс вопросов по развитию взаимной торговли сторон соглашения.
"Помимо тарифной либерализации, стороны планируют обсудить вопросы таможенного администрирования, применения санитарных и фитосанитарных мер, мер технического регулирования, конкуренции, защиты прав интеллектуальной собственности, электронной торговли, а также дальнейшего развития сотрудничества в различных отраслях экономики", - заключили в Минэкономразвития
.