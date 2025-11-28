В Нью-Дели прошли переговоры о свободной торговле ЕАЭС и Индии

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Первый раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией состоялся в Нью-Дели, сообщила в пятницу пресс-служба Минэкономразвития России.

"Это крупнейшая страна в мире по численности населения, наш третий торговый партнер. Заключение соглашения позволит обеспечить преференциальный доступ российским экономическим операторам на рынок емкостью в 1,5 миллиарда человек, а устранение заградительных пошлин на индийском рынке, которые могут превышать 100%, будет способствовать диверсификации российского экспорта", - сказал Ильичев, которого цитирует пресс-служба.