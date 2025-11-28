https://ria.ru/20251128/indija-2058437132.html
Индия подписала с США соглашение о технической поддержке парка вертолетов
Министерство обороны Индии заявило, что подписало с правительством Соединенных Штатов соглашение о технической поддержке парка вертолетов MH-60R индийских ВМС. РИА Новости, 28.11.2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Индии заявило, что подписало с правительством Соединенных Штатов соглашение о технической поддержке парка вертолетов MH-60R индийских ВМС.
Ранее Индия
заказала 24 вертолета MH-60R. Индийские ВМС приняли на вооружение первую эскадрилью в начале 2024 года и планируют получить оставшиеся к концу этого года.
"Министерство обороны подписало с правительством Соединенных Штатов письма-оферты на поддержку парка вертолетов MH-60R ВМС Индии посредством последующей поддержки поставок сроком на пять лет на сумму около 79,95 миллиарда рупий (893,6 миллиона долларов)", - сообщило индийское министерство.
Подписанное соглашение включает поставку запасных частей, вспомогательного оборудования, поддержку продукции, обучение, ремонт, а также создание в Индии центров по ремонту компонентов "промежуточного" уровня и периодическим инспекциям по техническому обслуживанию, уточнило МО.
"Развитие этих центров внутри страны обеспечит наращивание потенциала в долгосрочной перспективе и снижение зависимости от правительства США
, что соответствует видению программы "Самодостаточная Индия". Это также будет способствовать развитию местных продуктов и услуг через малые и средние предприятия и другие индийские компании", - отметило минобороны.