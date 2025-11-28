Индия подписала с США соглашение о технической поддержке парка вертолетов

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Индии заявило, что подписало с правительством Соединенных Штатов соглашение о технической поддержке парка вертолетов MH-60R индийских ВМС.

Ранее Индия заказала 24 вертолета MH-60R. Индийские ВМС приняли на вооружение первую эскадрилью в начале 2024 года и планируют получить оставшиеся к концу этого года.

"Министерство обороны подписало с правительством Соединенных Штатов письма-оферты на поддержку парка вертолетов MH-60R ВМС Индии посредством последующей поддержки поставок сроком на пять лет на сумму около 79,95 миллиарда рупий (893,6 миллиона долларов)", - сообщило индийское министерство.

Подписанное соглашение включает поставку запасных частей, вспомогательного оборудования, поддержку продукции, обучение, ремонт, а также создание в Индии центров по ремонту компонентов "промежуточного" уровня и периодическим инспекциям по техническому обслуживанию, уточнило МО.