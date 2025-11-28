Индия хочет подписать первую часть торгового соглашения с США до конца года

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноя - РИА Новости. Индия надеется подписать первую часть двустороннего торгового соглашения с США до конца этого года, заявил в пятницу индийский замминистра торговли и промышленности Раджеш Агарвал.

"Мы близки к решению, мы попытались урегулировать большинство вопросов. Теперь это лишь вопрос времени, когда это решение будет принято, когда обеим странам нужно (будет - ред.) найти подходящую зону для объявления о нем", - добавил замглавы минторговли, говоря о более срочном соглашении.