Рейтинг@Mail.ru
Индия хочет подписать первую часть торгового соглашения с США до конца года - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 28.11.2025 (обновлено: 16:12 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/indija-2058395085.html
Индия хочет подписать первую часть торгового соглашения с США до конца года
Индия хочет подписать первую часть торгового соглашения с США до конца года - РИА Новости, 28.11.2025
Индия хочет подписать первую часть торгового соглашения с США до конца года
Индия надеется подписать первую часть двустороннего торгового соглашения с США до конца этого года, заявил в пятницу индийский замминистра торговли и... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T15:53:00+03:00
2025-11-28T16:12:00+03:00
в мире
индия
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103614/60/1036146041_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6879f1ab5079a4d486bc53e71a081272.jpg
https://ria.ru/20251113/indija-2054678478.html
https://ria.ru/20251111/tramp-2054054509.html
https://ria.ru/20251120/indiya-2056186791.html
индия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103614/60/1036146041_130:0:1877:1310_1920x0_80_0_0_97e4810f9dc0cffa9c85b53b6baa1f69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Индия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Индия хочет подписать первую часть торгового соглашения с США до конца года

Индия планирует подписать первую часть торгового соглашения с США к концу года

© AP Photo / Saurabh DasФлаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Saurabh Das
Флаг Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноя - РИА Новости. Индия надеется подписать первую часть двустороннего торгового соглашения с США до конца этого года, заявил в пятницу индийский замминистра торговли и промышленности Раджеш Агарвал.
"Я думаю, наши ожидания очень оптимистичны, и мы очень надеемся, что найдем решение в течение этого календарного года", - сказал замминистра на ежегодном съезде Федерации торгово-промышленных палат Индии.
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Индия выделила средства на смягчение последствий введения пошлин США
13 ноября, 10:20
Изначально Индия и США планировали завершить первый транш двустороннего торгового соглашения к осени, но новые события в торговой политике Соединенных Штатов, включая введенные в отношении республики пошлины, изменили эти планы. В связи с этим, по словам Агарвала, оба государств ведут два параллельных переговорных процесса: по широкому двустороннему торговому соглашению и более срочному рамочному торговому соглашению, направленному на решение проблемы высоких тарифов.
"Мы близки к решению, мы попытались урегулировать большинство вопросов. Теперь это лишь вопрос времени, когда это решение будет принято, когда обеим странам нужно (будет - ред.) найти подходящую зону для объявления о нем", - добавил замглавы минторговли, говоря о более срочном соглашении.
Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя государствами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Республика отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп назвал условие сокращения пошлин против Индии
11 ноября, 00:06
Президент США Дональд Трамп 27 августа ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти республикой - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее чем 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания индийских властей, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика Соединенных Штатов носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
Еще до ввода новых тарифов со стороны США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения.
Посол России в Индии Денис Алипов - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Посол России рассказал о развитии торговли с Индией
20 ноября, 06:04
 
В миреИндияСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала