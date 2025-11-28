Индия хочет подписать первую часть торгового соглашения с США до конца года

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноя - РИА Новости. Индия надеется подписать первую часть двустороннего торгового соглашения с США до конца этого года, заявил в пятницу индийский замминистра торговли и промышленности Раджеш Агарвал.
"Я думаю, наши ожидания очень оптимистичны, и мы очень надеемся, что найдем решение в течение этого календарного года", - сказал замминистра на ежегодном съезде Федерации торгово-промышленных палат Индии.
Изначально Индия и США планировали завершить первый транш двустороннего торгового соглашения к осени, но новые события в торговой политике Соединенных Штатов, включая введенные в отношении республики пошлины, изменили эти планы. В связи с этим, по словам Агарвала, оба государств ведут два параллельных переговорных процесса: по широкому двустороннему торговому соглашению и более срочному рамочному торговому соглашению, направленному на решение проблемы высоких тарифов.
"Мы близки к решению, мы попытались урегулировать большинство вопросов. Теперь это лишь вопрос времени, когда это решение будет принято, когда обеим странам нужно (будет - ред.) найти подходящую зону для объявления о нем", - добавил замглавы минторговли, говоря о более срочном соглашении.
Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя государствами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Республика отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов.
Президент США Дональд Трамп 27 августа ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти республикой - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее чем 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания индийских властей, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика Соединенных Штатов носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
Еще до ввода новых тарифов со стороны США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения.
