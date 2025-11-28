https://ria.ru/20251128/indija-2058360720.html
Индия намерена добиваться углубления оборонного сотрудничества с Россией
2025-11-28T14:47:00+03:00
2025-11-28T14:47:00+03:00
2025-11-28T14:47:00+03:00
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноя - РИА Новости. Правительство Индии планирует добиваться углубления оборонного сотрудничества c Россией, заявил замминистра обороны Раджеш Кумар Сингх в ходе саммита по национальной безопасности, организованном агентством ANI.
Сингх отметил, что визит президента России Владимира Путина
в Индию
в начале декабря будет сосредоточен на "более широких аспектах оборонного сотрудничества", добавив, что обсуждения могут затронуть возможность заказа дополнительных единиц С-40
0.
"Потенциальное приобретение дополнительных С-400 не исключено, но никаких объявлений на этой встрече не ожидается. Встреча будет посвящена более широким аспектам институционального сотрудничества в сфере обороны между нашими двумя сторонами, и мы постараемся добиться того, чтобы некоторые из задержек поставок были устранены", - сказал Сингх.
Замглавы минобороны Индии отметил, что Москва
заверила Нью-Дели
, что поставит оставшиеся батареи С-400 в 2026-27-м финансовом году.
"Есть ряд других программ, которые мы обсудим и постараемся ускорить, включая крупные программы, такие как модернизация самолетов "Сухой", - добавил он.
Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели
в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая
и Турции
и уже приняла на вооружение первые три батареи своих ракетных комплексов. По данным индийских СМИ, уже поставленные системы развернуты таким образом, что могут прикрывать пограничный с Китаем сектор Ладакх, а также границу Индии с Пакистаном
.
В ходе операции "Синдур", проведенной в мае этого года, система противоракетной обороны С-400 сыграла решающую роль в нейтрализации воздушных угроз со стороны Пакистана, включая атаки беспилотников и ракет. Благодаря передовым радиолокационным системам и многоцелевому поражению она обеспечивала дальнюю противовоздушную оборону ключевых индийских военных объектов и городов.