Индия намерена добиваться углубления оборонного сотрудничества с Россией

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноя - РИА Новости. Правительство Индии планирует добиваться углубления оборонного сотрудничества c Россией, заявил замминистра обороны Раджеш Кумар Сингх в ходе саммита по национальной безопасности, организованном агентством ANI.

Владимира Путина в Сингх отметил, что визит президента России Индию в начале декабря будет сосредоточен на "более широких аспектах оборонного сотрудничества", добавив, что обсуждения могут затронуть возможность заказа дополнительных единиц С-40 0.

"Потенциальное приобретение дополнительных С-400 не исключено, но никаких объявлений на этой встрече не ожидается. Встреча будет посвящена более широким аспектам институционального сотрудничества в сфере обороны между нашими двумя сторонами, и мы постараемся добиться того, чтобы некоторые из задержек поставок были устранены", - сказал Сингх.

Замглавы минобороны Индии отметил, что Москва заверила Нью-Дели , что поставит оставшиеся батареи С-400 в 2026-27-м финансовом году.

"Есть ряд других программ, которые мы обсудим и постараемся ускорить, включая крупные программы, такие как модернизация самолетов "Сухой", - добавил он.

Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая Турции и уже приняла на вооружение первые три батареи своих ракетных комплексов. По данным индийских СМИ, уже поставленные системы развернуты таким образом, что могут прикрывать пограничный с Китаем сектор Ладакх, а также границу Индии с Пакистаном