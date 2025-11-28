Рейтинг@Mail.ru
Правительство предложило Госдуме продлить "параллельный импорт" на 2026 год - РИА Новости, 28.11.2025
21:09 28.11.2025
Правительство предложило Госдуме продлить "параллельный импорт" на 2026 год
Правительство предложило Госдуме продлить "параллельный импорт" на 2026 год - РИА Новости, 28.11.2025
Правительство предложило Госдуме продлить "параллельный импорт" на 2026 год
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, продлевающий на 2026 год действие механизма "параллельного импорта", следует из базы данных нижней палаты... РИА Новости, 28.11.2025
экономика
россия
госдума рф
россия
экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
Правительство предложило Госдуме продлить "параллельный импорт" на 2026 год

Кабмин предложил Госдуме продлить на 2026 год механизм параллельного импорта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, продлевающий на 2026 год действие механизма "параллельного импорта", следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ разработан в целях продления на следующий год отдельных мер по снижению негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций. Он, в частности, вносит изменения, направленные на продление действия механизма "параллельного импорта" на 2026 год. Это, согласно пояснительной записке, позволит "осуществить насыщение российского рынка необходимыми социально значимыми товарами".
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Правительство одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией об отмене виз
27 ноября, 20:10
27 ноября, 20:10
Ранее правительству до конца 2025 года было предоставлено право утверждать перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми эти товары маркированы (механизм "параллельного импорта").
Законопроект продлевает это право кабмина еще на один год. Механизм "параллельного импорта" реализуется в рамках осуществления первоочередных мер по обеспечению развития российской экономики в условиях внешних запретов и ограничений экономического характера.
На 2026 год продлевается и право правительства устанавливать особенности: оценки соответствия выпускаемой в обращение на территории РФ продукции требованиям технических регламентов; организации и осуществления видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля; лицензирования, аккредитации, аттестации, государственной регистрации, проведения квалификационных экзаменов, включения в реестр, а также иных разрешительных режимов; обращения лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий.
На следующий год законопроект продлевает также право кабмина принимать решения, предусматривающие вступление в силу нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и принимаемых в целях снижения негативных последствий введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера и повышения устойчивости развития экономики, в иные сроки, чем предусмотрены законом "Об обязательных требованиях в Российской Федерации".
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Правительство внесло в Госдуму новый проект о контроле недропользования
Вчера, 19:45
Вчера, 19:45
 
ЭкономикаРоссияГосдума РФ
 
 
