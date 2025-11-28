Рейтинг@Mail.ru
Россия увеличила импорт из Венесуэлы в три раза за 2025 год - РИА Новости, 28.11.2025
07:18 28.11.2025 (обновлено: 12:18 28.11.2025)
Россия увеличила импорт из Венесуэлы в три раза за 2025 год
Поставки продукции из Венесуэлы в Россию выросли в три раза за 2025 год, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 28.11.2025
экономика, россия, каракас, дмитрий чернышенко, венесуэла
Экономика, Россия, Каракас, Дмитрий Чернышенко, Венесуэла

Россия увеличила импорт из Венесуэлы в три раза за 2025 год

© РИА Новости / Евгений Биятов | Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко участвует в формате видеоконференции в 19-м заседании Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко участвует в формате видеоконференции в 19-м заседании Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко участвует в формате видеоконференции в 19-м заседании Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Поставки продукции из Венесуэлы в Россию выросли в три раза за 2025 год, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"За текущий год удалось увеличить показатели российского импорта из Венесуэлы в три раза. Крупные российские импортеры заинтересованы в наращивании закупок венесуэльского какао, кофе и морепродуктов", — сказал он на заседании межправительственной комиссии стран.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Россия ратифицировала договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве
27 октября, 14:08
Чернышенко отметил, что более 65 российских предприятий готовы поставлять в Венесуэлу качественную продукцию агропромышленного комплекса.
"Крепкую основу двустороннего сотрудничества составляют совместные предприятия в нефтяном секторе. Они обеспечивают свыше 11 процентов от всего объема добычи нефти в Венесуэле", — пояснил вице-премьер.
Каракас, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В Венесуэле объяснили, с чем связан экономический рост страны
13 марта, 04:44
Также он назвал важным направлением сотрудничества мирный атом. Россия видит перспективы по применению ядерных технологий для сельскохозяйственного сектора Венесуэлы, промышленности, в медицине и образовании. Товарооборот может вырасти до 400 миллионов долларов к 2030 году.
Также страны наращивают стратегическое партнерство в военно-технической сфере, идет работа по организации в Венесуэле сборки автотехники КамАЗ и ГАЗ.
Чернышенко добавил, что Каракас остается надежным партнером и союзником Москвы в Латинской Америке и в мире.
Прохожие на улице Каракаса - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Венесуэла поблагодарила Россию за призыв осудить военное присутствие США
11 ноября, 23:43
 
