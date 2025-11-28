https://ria.ru/20251128/import-2058248116.html
Россия увеличила импорт из Венесуэлы в три раза за 2025 год
Россия увеличила импорт из Венесуэлы в три раза за 2025 год
Поставки продукции из Венесуэлы в Россию выросли в три раза за 2025 год, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 28.11.2025
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Поставки продукции из Венесуэлы в Россию выросли в три раза за 2025 год, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"За текущий год удалось увеличить показатели российского импорта из Венесуэлы
в три раза. Крупные российские импортеры заинтересованы в наращивании закупок венесуэльского какао, кофе и морепродуктов", — сказал он на заседании межправительственной комиссии стран.
Чернышенко
отметил, что более 65 российских предприятий готовы поставлять в Венесуэлу качественную продукцию агропромышленного комплекса.
"Крепкую основу двустороннего сотрудничества составляют совместные предприятия в нефтяном секторе. Они обеспечивают свыше 11 процентов от всего объема добычи нефти в Венесуэле", — пояснил вице-премьер.
Также он назвал важным направлением сотрудничества мирный атом. Россия видит перспективы по применению ядерных технологий для сельскохозяйственного сектора Венесуэлы, промышленности, в медицине и образовании. Товарооборот может вырасти до 400 миллионов долларов к 2030 году.
Также страны наращивают стратегическое партнерство в военно-технической сфере, идет работа по организации в Венесуэле сборки автотехники КамАЗ и ГАЗ.
Чернышенко добавил, что Каракас остается надежным партнером и союзником Москвы в Латинской Америке
и в мире.