Россия увеличила импорт из Венесуэлы в три раза за 2025 год

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Поставки продукции из Венесуэлы в Россию выросли в три раза за 2025 год, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"За текущий год удалось увеличить показатели российского импорта из Венесуэлы в три раза. Крупные российские импортеры заинтересованы в наращивании закупок венесуэльского какао, кофе и морепродуктов", — сказал он на заседании межправительственной комиссии стран.

Чернышенко отметил, что более 65 российских предприятий готовы поставлять в Венесуэлу качественную продукцию агропромышленного комплекса.

"Крепкую основу двустороннего сотрудничества составляют совместные предприятия в нефтяном секторе. Они обеспечивают свыше 11 процентов от всего объема добычи нефти в Венесуэле", — пояснил вице-премьер.

Также он назвал важным направлением сотрудничества мирный атом. Россия видит перспективы по применению ядерных технологий для сельскохозяйственного сектора Венесуэлы, промышленности, в медицине и образовании. Товарооборот может вырасти до 400 миллионов долларов к 2030 году.

Также страны наращивают стратегическое партнерство в военно-технической сфере, идет работа по организации в Венесуэле сборки автотехники КамАЗ и ГАЗ.