28.11.2025
17:25 28.11.2025
Россиян предупредили о смертельной опасности икры
Россиян предупредили о смертельной опасности икры - РИА Новости, 28.11.2025
Россиян предупредили о смертельной опасности икры
В красной икре могут присутствовать смертельно опасные круглые черви — анизакиды, рассказали опрошенные специалисты в беседе с Пятым каналом. РИА Новости, 28.11.2025
общество, здоровье
Общество, Здоровье
Россиян предупредили о смертельной опасности икры

Паразитолог Морозов: в красной икре могут попасться смертельно опасные анизакиды

Тарталетки с красной икрой
Тарталетки с красной икрой - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© iStock.com / Ekaterina Volkova
Тарталетки с красной икрой. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В красной икре могут присутствовать смертельно опасные круглые черви — анизакиды, рассказали опрошенные специалисты в беседе с Пятым каналом.
По словам экспертов, они обитают в мышцах рыбы, ее внутренних органах и даже в икре. При попадании в организм человека они внедряются в стенки желудка и вызывают реакцию, похожую на отравление, и аллергию.
"Начиная от крапивницы и заканчивая тяжелыми аллергическими проявлениями. Во всех этих случаях надо обратиться ко врачу, и только он может поставить диагноз. Никакой самодиагностики, никакого самолечения в паразитологии быть не может. Это смертельно опасно", — подчеркнул паразитолог Евгений Морозов.
Специалисты настоятельно посоветовали избегать покупки икры на развес, на рынках или через объявления в интернете. Они отметили, что приобретать продукт стоит только в магазинах, отдавая предпочтение продукции проверенных производителей.
Общество Здоровье
 
 
