https://ria.ru/20251128/ikra-2058440557.html
Россиян предупредили о смертельной опасности икры
Россиян предупредили о смертельной опасности икры - РИА Новости, 28.11.2025
Россиян предупредили о смертельной опасности икры
В красной икре могут присутствовать смертельно опасные круглые черви — анизакиды, рассказали опрошенные специалисты в беседе с Пятым каналом. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T17:25:00+03:00
2025-11-28T17:25:00+03:00
2025-11-28T17:25:00+03:00
общество
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968943677_0:201:2926:1847_1920x0_80_0_0_4e09101a9c8de6eb63875a3484defa5a.jpg
https://ria.ru/20251115/rosrybolovstvo-2055142646.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968943677_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_a78363c492d5717d09d1305becef35d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье
Россиян предупредили о смертельной опасности икры
Паразитолог Морозов: в красной икре могут попасться смертельно опасные анизакиды
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
В красной икре могут присутствовать смертельно опасные круглые черви — анизакиды, рассказали опрошенные специалисты в беседе с Пятым каналом
.
По словам экспертов, они обитают в мышцах рыбы, ее внутренних органах и даже в икре. При попадании в организм человека они внедряются в стенки желудка и вызывают реакцию, похожую на отравление, и аллергию.
"Начиная от крапивницы и заканчивая тяжелыми аллергическими проявлениями. Во всех этих случаях надо обратиться ко врачу, и только он может поставить диагноз. Никакой самодиагностики, никакого самолечения в паразитологии быть не может. Это смертельно опасно", — подчеркнул паразитолог Евгений Морозов.
Специалисты настоятельно посоветовали избегать покупки икры на развес, на рынках или через объявления в интернете. Они отметили, что приобретать продукт стоит только в магазинах, отдавая предпочтение продукции проверенных производителей.