Российские ученые разрабатывают методы борьбы с онкологией с помощью ИИ

СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Российские ученые с помощью методов искусственного интеллекта создают новые биологические молекулы, которые могут найти применение для борьбы с онкологическими заболеваниями, рассказал профессор Научного центра генетики и наук о жизни Научно-технологического университета "Сириус", профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Головин.

Перспективные направления применения искусственного интеллекта в биомедицине и как методы ИИ могут быть эффективно применены в структурной биологии и молекулярном моделировании для решения сложных научных задач, обсудили участники сессии "Трансформационные достижения в области искусственного интеллекта: формирование будущего науки, исследований и образования" Конгресса молодых ученых.

Молекулы белков являются основой процессов жизнедеятельности в клетках организмов, и не случайно Нобелевская премия по химии в 2024 году была присуждена за разработку метода очень точного предсказания трехмерной структуры белков и за проектирование новых видов белков, отметил Головин.

Спроектированные белки, имеющие заранее заданные свойства, могут найти очень широкое применение, отметил он. И если с помощью белковой инженерии, основанной на методах ИИ, превратить молекулы антител в ферменты (так называемые абзимы), катализирующие биохимические реакции, то можно будет получать гораздо более эффективные молекулы, в том числе лекарственные.

По словам Головина, он с коллегами решил "переставить" в антитела рабочую область, так называемый активный сайт, из молекулы каспазы - фермента, отвечающего за апоптоз - генетически запрограммированную гибель клеток. Апоптоз не работает в раковых клетках, напомнил Головин.

"Поэтому если мы сумеем инициировать апоптоз с помощью наших специальных ферментов, то это один из вариантов, наверное - давайте не будем забегать вперед, - борьбы с онкозаболеваниями", - сказал ученый.

Головин рассказал, как его коллектив постепенно решает задачу создания новых белков, используя ИИ.

"Мы очень надеемся, что в достаточно скором времени сможем вас порадовать настоящими работающими абзимами", - добавил он.