Ракова: к медицинским ИИ-сервисам Москвы подключились 74 региона России
11:19 28.11.2025 (обновлено: 11:22 28.11.2025)
Ракова: к медицинским ИИ-сервисам Москвы подключились 74 региона России
К платформе "МосМедИИ" для анализа рентген-исследований с помощью искусственного интеллекта подключились уже 74 региона России, включая Тулу и Севастополь
технологии
Ракова: к платформе «МосМедИИ» подключились 74 региона России

© Фото : предоставлено пресс-службой Комплекса социального развития МосквыЗаммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой Комплекса социального развития Москвы
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. К платформе "МосМедИИ" для анализа рентген-исследований с помощью искусственного интеллекта подключились уже 74 региона России, включая Тулу и Севастополь, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Москва накопила большой опыт в сфере искусственного интеллекта для помощи врачам в их ежедневной работе и повышения качества диагностики и лечения… Мы разработали уже 22 национальных стандарта, девять из них начали действовать в этом году, а с января 2026-го вступят в силу еще пять. Параллельно мы масштабируем лучшие решения на всю страну: к платформе "МосМедИИ" для анализа рентген-исследований с помощью искусственного интеллекта подключились уже 74 региона, включая два новых - Тулу и Севастополь. В сумме врачи проанализировали более восьми миллионов исследований", - рассказала Ракова.
Она отметила, что столичные разработки легли в основу национальных стандартов по использованию передовых технологий в медицине, что помогает ускорить внедрение цифровых помощников по всей России и создать надежную экосистему с четкими нормами качества.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Ракова рассказала о новых медицинских фантомах для обучения врачей
25 ноября, 10:10
 
Россия Тула Севастополь Анастасия Ракова Технологии
 
 
