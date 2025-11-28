https://ria.ru/20251128/ii-2058285398.html
Ракова: к медицинским ИИ-сервисам Москвы подключились 74 региона России
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. К платформе "МосМедИИ" для анализа рентген-исследований с помощью искусственного интеллекта подключились уже 74 региона России, включая Тулу и Севастополь, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Москва накопила большой опыт в сфере искусственного интеллекта для помощи врачам в их ежедневной работе и повышения качества диагностики и лечения… Мы разработали уже 22 национальных стандарта, девять из них начали действовать в этом году, а с января 2026-го вступят в силу еще пять. Параллельно мы масштабируем лучшие решения на всю страну: к платформе "МосМедИИ" для анализа рентген-исследований с помощью искусственного интеллекта подключились уже 74 региона, включая два новых - Тулу и Севастополь. В сумме врачи проанализировали более восьми миллионов исследований", - рассказала Ракова.
Она отметила, что столичные разработки легли в основу национальных стандартов по использованию передовых технологий в медицине, что помогает ускорить внедрение цифровых помощников по всей России и создать надежную экосистему с четкими нормами качества.