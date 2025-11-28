Военные в Гвинее-Бисау назначили новых министров

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Президент страны в переходный период Генерал Орта Н'та, пришедший к власти в Гвинее-Бисау в результате военного переворота, в пятницу назначил премьер-министром и министром финансов Илидио Виейра Те, следует из сообщения, опубликованного офисом президента.