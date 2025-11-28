https://ria.ru/20251128/gvineya-2058409200.html
Военные в Гвинее-Бисау назначили новых министров
Военные в Гвинее-Бисау назначили новых министров - РИА Новости, 28.11.2025
Военные в Гвинее-Бисау назначили новых министров
Президент страны в переходный период Генерал Орта Н'та, пришедший к власти в Гвинее-Бисау в результате военного переворота, в пятницу назначил премьер-министром РИА Новости, 28.11.2025
Военные в Гвинее-Бисау назначили новых министров
Военные в Гвинее-Бисау назначили премьер-министра и министра финансов
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Президент страны в переходный период Генерал Орта Н'та, пришедший к власти в Гвинее-Бисау в результате военного переворота, в пятницу назначил премьер-министром и министром финансов Илидио Виейра Те, следует из сообщения, опубликованного офисом президента.
"Статья 1: Илидио Виейра Те назначается премьер-министром и министром финансов. Статья 2: Декрет вступает в силу немедленно", - говорится в документе.
В Гвинее-Бисау
23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление итогов выборов было запланировано на четверг.
В среду действующий глава Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало
заявил журналу Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил генерала Бьяге На Нтана, его заместителя генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.